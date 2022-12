Disparue quelques heures plus tôt, une chienne fait une entrée remarquée au poste de police (vidéo)

Les propriétaires de Rosie n’avaient aucune idée de l’endroit où cette chienne pouvait se trouver après sa fugue. L’appel téléphonique reçu de la part du commissariat de police quelques heures plus tard les a délivrés de leur angoisse.

Rosie, une femelle Border Collie de 10 ans, s’est faufilée dans un commissariat après s’être échappée à cause d’un feu d’artifice, ce qui a permis à sa famille de la ramener à la maison. Un récit rapporté par la BBC.

L’après-midi du jeudi 3 novembre, la chienne et son congénère appelé Laser étaient promenés par leur propriétaire, Steve Harper, au parc Southfields à Loughborough dans le comté du Leicestershire (Centre de l’Angleterre). On était l’avant-veille de la « Guy Fawkes Night », à l’occasion de laquelle des feux d’artifice sont tirés et des feux de joie allumés.

Quelqu’un avait visiblement décidé de prendre de l’avance en déclenchant un feu d’artifice ce jour-là. Ce qui avait terrifié Rosie. Sous le coup de la peur, elle avait échappé à son maître. Laser, lui, était resté aux côtés de ce dernier.

Steve Harper, 68 ans, l’avait cherchée partout dans et autour du parc, mais la Border Collie avait disparu sans laisser la moindre trace. Lui et sa femme étaient désemparés. Heureusement, les nouvelles qui leur sont parvenues quelques heures plus tard étaient bonnes.

Rosie s’est « livrée » à la police

Le commissariat de police, situé à quelques pas du parc, les a appelés pour leur dire que Rosie s’y trouvait. La brave chienne y était entrée seule et s’était couchée près d’un des sièges du hall.



Leicestershire Police / Facebook

C’est effectivement ce que montre la vidéo postée sur Facebook par la police de Leicester. La voici :

Les policiers lui avaient donné de l’eau et caressée. Ils avaient trouvé le numéro de ses maîtres sur son collier.

« Elle s’est faufilée à travers une haie et s’est rendue au poste de police », pense Julie, l’épouse de Steve Harper. Cette dernière se dit « si heureuse que [Rosie] soit en sécurité et si fière d'elle d’avoir été assez intelligente pour se rendre au poste de police ».