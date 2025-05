Disparue pendant plus d’une semaine, cette adorable chienne est retrouvée par un enfant de 10 ans

Il suffit parfois d’une minuscule seconde d’inattention pour qu’un malheureux drame survienne. Aline Lanna a malheureusement vécu cette situation lorsque, pendant une balade, sa chienne Luna s’est soudainement enfuie et a totalement disparue de la circulation…

Aline Lanna habite le quartier de Jackson Hills à Mount Juliet, dans l'État du Tennessee. Elle vit avec son compagnon Alex Toledo et leur fille, un petit bébé qui n’avait que 9 mois au moment du drame. Dans un entretien accordé à News Channel 5, elle est revenue sur la terrible disparition de leur chienne Luna, il y a un an de cela. “Quand nous avions décidé de fonder une famille, nous voulions trouver un quartier sympa”, a-t-elle expliqué. Le couple ne s’est pas trompé d’endroit puisque, lors de la disparition de Luna, tout le voisinage s’est joint à eux pour organiser les recherches.

© News Channel 5

“J’avais très peur pour elle”

C’est au cours d’une simple promenade que la femelle Bouledogue Français a échappé à leur vigilance. Dans les minutes qui ont suivi, malgré les appels répétés de sa famille, Luna n’est jamais réapparue… S’en sont suivi 10 jours d’angoisse terrible pendant lesquelles Aline et son compagnon n’ont jamais cessé de chercher leur meilleure amie à 4 pattes. Grâce aux alertes et aux avis de recherche, toute la communauté de Mount Juliet a fait preuve d’une magnifique solidarité. Parmi les volontaires, Kadyn Holland, un garçonnet de 10 ans, s’est montré particulièrement investi. “Luna n'avait même pas encore un an, donc j’avais très peur pour elle”, a-t-il raconté.

© News Channel 5

Un miracle inattendu

De son côté, face aux échecs des recherches, Aline a commencé à perdre espoir. “Tout ce que je pouvais faire, c’était pleurer et prier”, expliquait-elle alors. Mais au bout du 11ème jour, un miracle s’est finalement produit. Kadyn jouait avec ses copains dehors quand il a laissé tomber son jouet en bas d’une butte. En descendant pour aller le récupérer, il est tombé nez à nez avec Luna, coincée entre 2 rochers ! “Elle était juste à côté de moi et elle a crié à l'aide parce qu'elle nous a vus”, a expliqué le petit garçon. Sans perdre une seconde, l’enfant est allé alerter la famille de Luna et cette dernière a pu être sauvée.

Une visite chez le vétérinaire a révélé que, malgré une perte significative de poids, Luna était miraculeusement en bonne santé. “Je pense vraiment que c'est un miracle que (Kadyn) ait trouvé Luna. Je suis tellement heureuse qu'elle soit de retour à la maison”, avait ensuite conclu Aline avec un immense soulagement.

A lire aussi : Ce chien sénior prouve que « l'âge n'est qu'un chiffre » et conserve plein d'énergie pour profiter de la vie (vidéo)

© News Channel 5