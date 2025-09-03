Disparue mystérieusement, une chienne séniore aveugle est retrouvée après 5 jours d’angoisse et la mobilisation d'une île entière

L’inquiétude a laissé place au soulagement sur l’île de Jersey, où une chienne âgée et non-voyante a été retrouvée saine et sauve après avoir disparu. Un élan de solidarité touchant s’est rapidement formé pour venir en aide à l’animal et à son propriétaire, offrant à cette histoire une fin aussi heureuse que méritée.

Son nom n’a pas été révélé “par respect pour le propriétaire”, mais le plus important est qu’elle ait été retrouvée indemne et ramenée auprès des siens après 5 longues journées d’angoisse. Chienne âgée et aveugle, sa disparition avait donné lieu à une forte mobilisation au sein de la communauté locale, rapportait Bailiwick Express .

La bonne nouvelle a été annoncée par la SPCA de Jersey (JSPCA), association de protection animale basée à Saint-Hélier, sur l’île anglo-normande de Jersey.



C’est, en effet, au refuge de l’organisation en question que la chienne a été confiée après sa découverte, le vendredi 15 août 2025. Auparavant, elle a passé quelque temps chez un vétérinaire.

Son propriétaire s’est rendu sur les lieux dès qu’il en a été informé. Au refuge, le personnel a vérifié son identité et celle de la chienne, avant de les laisser repartir ensemble. Sur sa page Facebook, la JSPCA évoquait "des queues qui remuent et des sourires partout" lors de ces joyeuses retrouvailles.

“Nous tenons à remercier tous ceux qui ont tendu la main”

“Nous savons que cette affaire a suscité beaucoup d'inquiétude et de conversations, et nous tenons à remercier tous ceux qui ont tendu la main avec soin et compassion, à la fois à al chienne et à son propriétaire, peut-on également lire dans la publication. Nous sommes soulagés d’assister à une fin heureuse.”

Le sauvetage de la chienne séniore a, en effet, mobilisé de nombreux habitants de l’île. L’association de protection animale de Jersey a aussi tenu à adresser ses remerciements à “tous les vétérinaires, agences, paroisses, entreprises et la communauté qui ont contribué aux recherches. Cela montre vraiment que nous avons une île d'amoureux des animaux et nous sommes reconnaissants pour tout le soutien”.

Cette histoire rappelle à quel point la solidarité et la bienveillance sont importants lorsque nos compagnons les plus fragiles sont en détresse.