Dans des villages ravagés par une tempête, des bénévoles traversent le chaos pour sauver 180 chiens et une tortue abandonnés

Quand les catastrophes naturelles frappent, ce sont souvent nos amis à 4 pattes qui paient le prix fort. En Alaska, après le passage d’un typhon, des dizaines de chiens – et même une tortue – ont été arrachés au chaos grâce à une opération de sauvetage orchestrée par Bethel Friends of Canines et ses partenaires.

Une opération de sauvetage canin de grande envergure a récemment été organisée par l’association Bethel Friends of Canines, en Alaska (Etats-Unis). D’après CBS News , son équipe a secouru 180 chiens, mais aussi une tortue, qui vivaient dans les zones touchées par les vents violents et les inondations provoqués par le typhon Halong, début octobre 2025.

A Kipnuk et dans d’autres villages atteints par le phénomène météorologique, les habitants avaient dû être évacués par avion, les quelques routes disponibles ayant été coupées. Ils avaient été contraints de laisser leurs animaux de compagnie sur place, mais beaucoup parmi ceux-ci sont désormais en sécurité et de retour auprès de leurs humains grâce à Bethel Friends of Canines, à d’autres associations partenaires et à des volontaires locaux.

“Nous sommes reconnaissants envers tous les pilotes et compagnies aériennes qui nous aident, a déclaré Jenna Stewart, directrice du développement chez Bethel Friends of Canines. Il est difficile pour les gens hors d'Alaska, et même pour certains en Alaska, d'imaginer qu'on ne puisse pas simplement transporter et sauver ces chiens”.



Les quelques habitants restés dans les communes touchées par le typhon se sont employés à rassembler les animaux et à les mettre en sécurité, jusqu’à l’arrivée des membres de l’association. Ceux-ci les ont ensuite placés dans des caisses et cages de transport et installés à bord des avions qui les ont emmenés à Bethel et à Anchorage, la capitale de l'Alaska.

Les retrouvailles pour certains, l’attente pour d’autres

A leur arrivée, les chiens qui n’ont pas été pris en charge par Bethel Friends of Canines l’ont été par Humane World of Animals, Best Friends Animal Rescue ou encore The August Fund.

Plusieurs parmi les rescapés ont déjà retrouvé leurs familles à Bethel et à Anchorage. Les propriétaires qui n’ont pas encore pu récupérer leurs compagnons à fourrure peuvent consulter les photos postées par Bethel Friends of Canines sur sa page Facebook.

C’est la première fois dans l’histoire de l’association fondée en 2011 qu’elle sauve une tortue. Il s’agit d’une tortue de Floride et se trouve actuellement chez un vétérinaire local. L’organisation prévoit aussi de secourir des chats, mais ceux-ci ne sont pas nombreux dans la région.