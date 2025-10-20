Disparue depuis deux jours, une chienne grièvement blessée doit la vie à des écureuils au comportement inhabituel

Disparue pendant plusieurs jours après s’être échappée lors d’une sortie au parc, une chienne a vécu une terrible épreuve. Toutefois, grâce à une mobilisation exceptionnelle, ainsi qu’à à l’aide aussi improbable que précieuse de petits animaux, son histoire a pris un tournant inespéré.

Sur la plateforme de financement participatif Gofundme, les dernières nouvelles au sujet de Ruby incitent à l’optimisme, même si cette chienne n’en est encore qu’au tout début de son long processus de guérison. Sebastian Ward-Smith, le co-créateur de la cagnotte solidaire destinée à aider sa famille à payer ses soins, a écrit ceci le dimanche 19 octobre : “Maman lui a rendu visite ce soir et a été accueillie par Ruby, qui a pu se relever. Elle a vraiment hâte de renifler les croquettes et d'être gâtée !”

Sa mère, Tina Ward-Smith, est la maîtresse de la femelle Labrador Retriever d’un an. C’est elle qui la promenait lorsqu’elle s’était échappée et avait disparu.

“Comme vous pouvez le voir sur les photos, elle porte beaucoup de bandages, de sangles et de tubes, a ajouté Sebastian Ward-Smith. Ça ne doit pas être très confortable, mais elle semble bien installée maintenant.”



L’inflammation constatée sur l’une des pattes arrière persistait, mais des améliorations étaient notées en ce qui concerne les autres blessures. “Nous espérons en savoir davantage de la part des vétérinaires mardi”, a conclu le fils de Tina Ward-Smith.

Tout avait commencé une semaine plus tôt, le dimanche 12 octobre 2025. Ruby s’était enfuie pendant une balade avec sa propriétaire au parc Mouldon, non loin de chez elles dans la ville de Swindon (Angleterre), à environ 130 kilomètres à l’ouest de Londres.

Très vite, la communauté locale s’était mobilisée pour tenter de retrouver la chienne. Membres de la famille, amis, habitants et même policiers avaient pris part aux recherches. Des affiches avaient été distribuées, des drones déployés et des chiens de pistage sollicités, mais sans résultat.

Des écureuils surexcités et un maçon vigilant

Tina Ward-Smith restait sans nouvelles de Ruby pendant 2 jours, mais dans sa quête, elle a reçu l’aide d’alliés inattendus : des écureuils.

Le mardi 14 octobre, un maçon était en plein travail quand des sciuridés extrêmement agités a attiré son attention. Il pensait qu’ils étaient effrayés par un renard, mais en s’approchant de la haie, il s’est rendu compte qu’une chienne était coincée sous cette dernière. L’homme s’est ensuite souvenu avoir un avis de recherche dans le quartier, et l’animal qu’il avait sous les yeux ressemblait à celui de la photo.

Il a composé le numéro. C’était bien Ruby… “Elle était si gravement blessée qu'elle pouvait à peine bouger”, racontait Tina Ward-Smith à la BBC . La chienne avait probablement été heurtée par un véhicule avant de se retrouver ainsi prise au piège.



19 000 euros pour les soins de Ruby

La Labrador a été transportée à la clinique vétérinaire locale Eastcott Vets, où elle a été opérée en urgence. Elle souffrait de lésions profondes aux pattes arrière et d’une infection osseuse. “Ses blessures sont plus graves qu'on ne le pensait, indiquait alors sa maîtresse. Elle est vraiment en difficulté.”

La cagnotte solidaire a été fermée, ayant permis de récolter 16 450 livres sterling (près de 19 000 euros). Les frais vétérinaires pourront ainsi être couverts, tandis que le reste sera reversé aux organisations ayant participé aux recherches.

