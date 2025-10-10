Disparue avec son chien, une septuagénaire atteinte de démence retrouvée saine et sauve grâce au flair d’un Labrador

Grâce à l’intervention d’un chien de recherche au flair remarquable, une disparition inquiétante s’est conclue par une issue heureuse au Canada. Une septuagénaire et son fidèle compagnon canin ont été retrouvés sains et saufs par un chien de recherche, après de longues heures d’angoisse.

Barrett est un véritable héros. Grâce au flair et à la persévérance de ce chien de recherche, 2 vies ont pu être sauvées durant la nuit du 8 au 9 octobre, celles d’un congénère et de sa maîtresse âgée, rapportait Penticton Western News .

Tout avait commencé avec l’appel à témoin lancé par le détachement de la GRC (Gendarmerie royale du Canada) de Vernon – North Okanagan mercredi après-midi, après la disparition d’une dame de 72 ans et de son compagnon canin. Colleen Ketcheson et Gizmo, Braque allemand à poil court, s’étaient rendus au magasin de bricolage Home Depot de Vernon (Colombie-Britannique) avec d’autres membres de leur famille. Ils étaient venus de Cherryville, à une cinquantaine de kilomètres de là. Le duo s’était détaché du groupe et était resté introuvable. La septuagénaire atteinte de démence et son chien avaient été aperçus pour la dernière fois sur le parking de la grande surface aux alentours de 14 heures.

“Compte tenu de son état de santé, la police et sa famille s'inquiètent pour son bien-être”, indiquait la Gendarmerie royale du Canada dans un communiqué.

Outre les forces de l’ordre, les recherches ont impliqué plusieurs groupes de sauvetage. La GRC a d’abord fait appel au Vernon Search and Rescue (VSAR). “Nos équipes ont commencé à ratisser les rues, les ruelles et les parcs animés, sachant que chaque minute comptait”, peut-on lire sur la page Facebook du VSAR .

La délivrance est venue de Barrett

Le Shuswap Search and Rescue et le Central Okanagan Search and Rescue (COSAR) se sont joints à l’opération. L’équipe mobilisée par le COSAR comprenait Barrett, Labrador Retriever à la robe noire, et son maître-chien.



Vernon Search And Rescue Group Society / Facebook

Les recherches se sont poursuivies jusque tard le soir. Colleen Ketcheson et Gizmo ont finalement été localisés peu avant minuit par le brave Barrett. “Transie de froid, fatiguée, mais en sécurité, nous avons pu la réunir avec sa famille peu de temps après”, apprend-on dans la publication Facebook du VSAR.

“Des moments comme celui-ci nous rappellent pourquoi nous avons choisi de faire ce que nous faisons, conclut l’auteur du post. Cela exige du dévouement, du travail d'équipe et la force d'une communauté qui prend soin les uns des autres.”