Le quotidien atypique d'un chat ayant élu domicile dans un grand magasin de bricolage (vidéo)

Imaginez-vous en train de parcourir les allées d'un grand magasin de bricolage, à la recherche d'outils et de matériaux, lorsque soudainement, vos yeux se posent sur une silhouette féline élégante et pleine de grâce… Et non, vous ne rêvez pas ! Leo, un adorable matou, fait le bonheur des clients et des employés du magasin où il a élu domicile.