Disparu depuis plusieurs jours, un chien attire l'attention d'un garçon de 9 ans qualifié de héros

A la recherche de sa chienne disparue plusieurs jours plus tôt, ses propriétaires ont reçu un message inattendu de la part des parents d’un garçon pensant l’avoir reconnue. Ce n’était pas le seul coup de chance pour la famille du canidé.

Tilli, femelle Patterdale Terrier de 7 ans, est de retour auprès des siens, 3 jours après s’être perdue. Des retrouvailles permises par un enfant de 9 ans, rapportait The Leader.

La chienne avait disparu du domicile de ses maîtres, à Llangollen au pays de Galles, durant le weekend des 16 et 17 juillet. Sa famille n’a cessé de la chercher depuis.



« Nous craignions qu'elle soit tombée entre de mauvaises mains car [les Patterdale Terriers] sont très recherchés par les chasseurs », confiait sa propriétaire Jan Parrish. En l’adoptant, cette dernière l’avait, en effet, sauvée de l’univers de la chasse.

Les membres humains de la famille n’étaient pas les seuls à s’inquiéter pour Tilli ; leur autre chien était extrêmement triste, au point d’en perdre l’appétit.

Quelques jours plus tard, Ryan Coates, 9 ans, était en voiture avec sa famille quand il a remarqué une silhouette canine au bord de l’autoroute. La chienne se trouvait sous un arbre sur une pente raide. Il s’agissait de Tilli.

Les parents du garçon, qui avaient vu les avis de recherche postés par Jan Parrish, ont aussitôt contacté cette dernière et lui ont indiqué la localisation. La maîtresse de Tilli est vite arrivée sur les lieux avec des proches.

« Notre héros et celui de Tilli »

Aucun d’eux ne pouvait venir en aide à la chienne à cause de la pente. Par chance, des pompiers passaient par là et ont arrêté leur camion en voyant le petit groupe. D’ailleurs, l’un de ces soldats du feu n’était autre que l’oncle de Ryan Coates.

Lui et ses collègues ont pu atteindre l’emplacement de Tilli, se rendant compte qu’elle s’était coincé la patte dans une clôture grillagée. Après l’avoir libérée, ils l’ont rendu à ses maîtres.



Jan Parrish a exprimé sa reconnaissance envers les pompiers et l’enfant. « Ryan Coates est notre héros et celui de Tilli », a-t-elle dit. Elle l’a d’ailleurs récompensé en lui offrant un cadeau, la somme de 100 livres sterling (120 euros) et une carte de remerciement.

D’après Terrianne, la mère du garçonnet, celui-ci souffre de troubles de l’apprentissage et de difficultés à mémoriser les informations. Elle est donc d’autant plus « fière de Ryan et du petit gentleman qu’il est devenu », a-t-elle déclaré.

