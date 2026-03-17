Disparu depuis 4 mois ce chien croisé Berger Allemand est retrouvé à 2 000 kilomètres de chez lui

Alors qu’il vivait un quotidien paisible, Bear s’est enfui de la maison de ses propriétaires et a disparu durant 4 mois. Adopté par erreur, sa puce électronique n’ayant pas été scannée au départ, il a entamé une nouvelle vie. C’est finalement grâce à un vétérinaire qu’il a pu retrouver sa « vraie » famille.

Âgé de 3 ans, Bear est un croisé Berger Allemand qui a vécu non loin de Stoughton (Canada), dans une ferme. Son propriétaire, Konrad Frederickson est revenu auprès de SaskToday sur cet orage qui est venu perturber le ciel tranquille : la disparition de Bear.

Le chien a disparu sans raison et n’a pas été retrouvé malgré des recherches.

Considéré comme un chien errant

Bear a pris la fuite non loin de chez lui et a été retrouvé par un automobiliste. Ce dernier n’a pas eu le réflexe de l’emmener chez un vétérinaire ou auprès d’une association pour scanner une éventuelle puce électronique. Bear a donc vécu un temps avec cet homme qui le pensait errant, puis a été confié chez la mère de ce dernier.

Le chien a opéré un déménagement contraint, à plus de 2000 kilomètres de chez son foyer d’origine.

Konrad Frederickson

Un propriétaire dans l’attente

Pendant ce temps, Konrad Frederickson désespérait en constatant que son compagnon ne revenait pas. 4 mois plus tard, il a reçu un coup de fil inattendu lui indiquant que Bear était actuellement dans un cabinet vétérinaire, à Toronto.

Le propriétaire était bien évidemment heureux, mais aussi habité par de nombreux questionnements, notamment à propos de l’itinéraire de son chien.

Le professionnel de la clinique venait de scanner la puce de Bear, et a rapidement remonté le fil de son histoire. Il restait à mettre en place le trajet pour permettre des retrouvailles si attendues.

Konrad Frederickson

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Compter sur la solidarité

Alors que le propriétaire se demandait comment rapatrier Bear, il a reçu une proposition très attentionnée de la part de confrères fermiers de sa région, en déplacement à Toronto. Face au désarroi de l’homme qui s’interrogeait sur la logistique d’un trajet de 2000 kilomètres, ils ont proposé de rapatrier le chien dans leur véhicule.

Au terme de ce long et fatigant trajet, Bear était de retour parmi les siens. Ses propriétaires sont soulagés, et espèrent sincèrement que leur chien ne leur refera pas une telle frayeur.

La lecture de la puce électronique doit rester un réflexe, nous rappelle les professionnels qui savent bien que ce mode d’identification peut faire toute la différence.