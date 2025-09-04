Disparu depuis 2 jours, ce chien a été retrouvé seul sur un bateau à la dérive, moteur en marche

L’histoire de Lacey est invraisemblable, mais pourtant bien réelle. À cause d’une mauvaise manœuvre de son propriétaire, le chien s’est retrouvé seul sur un bateau en marche. De nombreuses personnes se sont mises à sa recherche et il aura fallu attendre 2 jours pour localiser l’animal sur le navire.

En Bouriatie, république de Russie, le lac Goussinoïe offre la possibilité aux adeptes de profiter de la pêche. Le propriétaire de Lacey s’adonne volontiers à cette pratique, mais a récemment été victime d’un incident pendant qu’il pêchait. En effet, il est tombé dans l’eau tandis qu’il se trouvait sur son bateau et n’a pas pu récupérer son chien avant 2 jours.

La boule de poils, un Shi Tzu, accompagnait son maître le jour du drame, rapportait Zamin . Elle était a priori en sécurité sur le bateau, du moins, tant que son humain se trouvait à bord. Ce dernier était effectivement installé dans son embarcation à moteur lorsqu’il a décidé de manœuvrer pour se placer comme il le souhaitait. Toutefois, l’intervention était délicate et l’homme a pris un virage si serré qu’il a été projeté dans l’eau.

Un chien à la dérive

Puisqu’il ne disposait pas de coupe-moteur, le bateau a continué d’avancer avec Lacey à bord. Son propriétaire n’avait aucune possibilité de l’arrêter et a malheureusement vu le chien s’éloigner de lui. Un grand nombre de personnes, dont la police locale, ont été informées de la situation et ont commencé des recherches pour retrouver le quadrupède.

Malgré les heures qui passaient, Lacey était introuvable, que ce soit sur terre ou dans l’eau. La famille du toutou, les bénévoles et les forces de l’ordre n’ont néanmoins pas baissé les bras, refusant d’abandonner le canidé. Finalement, il aura fallu attendre 2 jours pour qu’il soit retrouvé. Des vacanciers l’ont repéré au niveau d’une station essence pour bateaux.

Il se trouvait encore sur l’embarcation, dont le moteur était resté allumé, carburant plein. Heureusement, malgré le danger encouru, le chanceux n’a pas été blessé et a échappé à la noyade, car il aurait très bien pu se retrouver dans le lac à son tour.

Il a pu être récupéré sain et sauf, mais aura certainement du mal à oublier cette histoire, tout comme son propriétaire.