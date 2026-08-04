Disparu au moment des incendies en Gironde, un chien de 14 ans a été retrouvé 24 heures plus tard par des ostréiculteurs

Aveugle, Hermès a échappé à sa maîtresse au moment de l’évacuation du Cap-Ferret, et a été sauvé par des ostréiculteurs l’ayant aperçu dans le bassin d’Arcachon. Joëlle, la propriétaire, est on ne peut plus soulagée de la nouvelle, elle qui avait cru que son chien s’était « volatilisé ».

Au moment des incendies survenus au Cap-Ferret, Joëlle et ses 2 chiens ont quitté les lieux pour se rendre sur l’ïle aux Oiseaux, dans le bassin d’Arcachon. Le mari de Joëlle est resté sur place pour prêter main forte aux soldats du feu. Arrivée sur son lieu de repli, la propriétaire a constaté que ses chiens étaient très agités. Plus tard, elle « panique » au moment où elle découvre qu’Hermès, son chien diabétique de 14 ans, a pris la fuite. « J’ai commencé à avoir la gorge serrée », confie-t-elle.

« La sensation qu’il s’était volatilisé »

La panique a envahi Joëlle, qui savait son chien fragile et sans défense livré à lui-même dans cet environnement envahi par la fumée. À la nuit tombée, la propriétaire est rentrée chez elle, attristée, mais avec l’espoir de retrouver son compagnon le lendemain.

La nuit fut finalement courte.

RTL

« On a récupéré votre chien »

À 2 heures du matin, Joëlle a été réveillée par un coup de téléphone, relate RTL. Pensant à un appel publicitaire, elle a finalement décroché et a entendu : « Gendarmerie nationale. On a récupéré votre chien. Il nageait au milieu du bassin ».

Joëlle confie : « J’avais les larmes, les larmes », au moment de l’annonce de la nouvelle.

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Un sauvetage au milieu du bassin d’Arcachon

Joëlle en a rapidement su plus sur l’ « aventure » vécue par Hermès. Marion, ostréicultrice en activité sur le bassin, était au travail lorsqu’elle a aperçu une masse noire au loin. Son collègue et elle se sont approchés et ont crié. « C’est un chien ! ». Ils ont rapproché leur embarcation et ont pu sauver le chien sénior. Marion raconte : « Il s’est complètement laissé faire ». Quelques heures plus tard, et après l’intervention de la gendarmerie, Hermès était auprès des siens grâce à la mise en relation de Marion et de Joëlle.

Un peu de baume au cœur

Suite au grand incendie de Saumos, la Préfecture de la Gironde a dressé le bilan alarmant et désastreux de la situation. Au total, 42 000 hectares de forêt ont été détruits, et plus de 110 000 personnes ont été évacuées.

Des histoires comme celle d’Hermès nous rappellent que les animaux sont aussi concernés par ces événements dramatiques. Heureusement, la solidarité et l’entraide collective permet parfois à des chiens ou des chats de retrouver leurs maîtres.