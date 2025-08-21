Disparu après avoir été effrayé par une montgolfière, ce chien star des réseaux retrouve enfin son foyer

Rover, un chien vivant en Indre-et-Loire, a récemment provoqué l’inquiétude de ses nombreux fans en disparaissant subitement. Grâce à l’immense mobilisation en ligne et sur le terrain, cette fugue s’est heureusement bien terminée.

Rover et sa jeune soeur Tsarine sont extrêmement populaires, non seulement aux alentours du Moulin Girault, dans la commune de L’Île-Bouchard (37), où vivent ces 2 adorables chiens, mais aussi bien au-delà de l’Indre-et-Loire grâce au compte X (anciennement Twitter) qui leur est consacré et rassemble près de 8 000 abonnés.

Coucouaf Bonjour !

Il y a 3 ans j’arrivais au Moulin.

Depuis Tsarine m’y a rejoint.

Nous formons un cœur avec nos grosses patounes pour nos darons @fred_manfrin et Paul, mais aussi pour tous nos followers.

Puisse l’amour égayer ta journée.

Sommes des chiens reconnaissants… pic.twitter.com/9NrWxs9hE7 — ROVER et TSARINE (@ROVERduMOULIN) March 17, 2023

Alors, quand leur propriétaire Paul a annoncé la disparition de l’un d’eux et lancé un avis de recherche, le message a été massivement relayé par les internautes. La communauté locale s’est mobilisée pour aider la famille du Beauceron à le retrouver et le voir rentrer sain et sauf auprès des siens.

Rover s’est volatilisé le mardi 19 août. Très vite ce matin-là, l’angoisse s’est emparée de son maître, qui n’avait aucune idée de l’endroit où il pouvait se trouver.

« Les amis, à l’aide. Ce matin, Rover a pris peur au passage d’une montgolfière très basse et s’est sauvé… Nous le cherchons partout. Mairie et gendarmerie de L’Île-Bouchard prévenues. Mais tout coup de main est bienvenu, ne serait-ce qu’un retweet… », pouvait-on alors lire dans un post partagé par son propriétaire sur X.

L’élan de solidarité s’étant créé autour de la famille du chien perdu s’est étendu vers les autres réseaux sociaux, notamment Facebook où des pages telles que “ Pet Alert Indre-et-Loire 37 ” ont relayé l’avis de recherche.



Pet Alert Indre-et-Loire 37 / Facebook

Heureux dénouement après des heures d’inquiétude

Les efforts se sont poursuivis durant tout le reste de la journée, et ont fini par porter leurs fruits, rapportait hier La Nouvelle République . Mardi soir, en effet, le maître de Rover a confié son soulagement en annonçant la bonne nouvelle que tout le monde espérait apprendre.

“Grâce à un signalement sur Pet Alert, Paul a retrouvé Rover, qui est de retour au moulin”, s’est en effet réjoui son humain sur X.

Tout est bien qui finit bien pour Rover, désormais de retour chez lui et prêt pour de nouvelles aventures avec Tsarine.