Discriminé à cause de sa race, ce Rottweiler se voit refuser une gamelle d’eau dans un café

Les canidés eux aussi peuvent être victimes de discrimination. Certaines races sont plus appréciées que d’autres, et reçoivent parfois des traitements de faveur. À l’inverse, certaines races ont une mauvaise réputation, et peuvent être mises à l’écart pour cette raison. C’est ce qu’a vécu Axel, un adorable Rottweiler, qui s’est vu refuser une gamelle d’eau alors qu’il mourait de soif. Une histoire que relate PetHelpful.

40 minutes passées en terrasse, sans que personne ne propose d’eau à Axel

Rianna s’est rendue dans un café, accompagnée de son chien. Elle s’est installée sur la terrasse avec lui et y a passé 40 minutes. Pendant tout ce laps de temps, aucun serveur n’a proposé d’eau pour le chien, qui avait de plus en plus soif.

Soudain, un nouveau client est arrivé avec un Teckel. À la seconde où ils se sont assis en terrasse, le serveur leur a apporté de lui-même une gamelle remplie d’eau.

Rianna a laissé boire son chien dans son verre

Quand Axel a regardé avec envie la gamelle du Teckel, Rianna a compris qu’il avait vraiment très soif. Elle a donc décidé de le laisser boire dans son verre. Le Rottweiler a beaucoup bu, assoiffé.

Durant ce temps, le serveur les observait, probablement mécontent de voir le chien se servir dans un verre. Toutefois, il n’a pas bougé, et n’a toujours pas apporté de gamelle.

Rianna est persuadée qu’il s’agit là d’un acte volontairement discriminatoire, vis-à-vis d’une race qui est souvent mal perçue. Avec sa carrure impressionnante, le Rottweiler peut effrayer, et est parfois réputé comme étant méchant. Pourtant, il s’agit en réalité d’une race affectueuse.

Axel avait un comportement exemplaire, et méritait sa gamelle. Quand bien même il aurait aboyé, il n’y a aucune raison de priver un chien d’eau.

@nala_the_needy_rottie This wasnt fair ???? #rottweiler

Les internautes ont été choqués par le comportement du serveur. Quelqu’un a écrit « Ça me met tellement en colère ! Je déteste quand les gens traitent les Rottweilers comme ça. Les gens doivent se renseigner sur le fait que ces chiens sont incroyables. »

À cela, la propriétaire du chien a répondu « Il a passé 30 minutes à faire des câlins à tous les clients. »