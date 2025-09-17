Devenu star d’Instagram, ce petit chien fait découvrir la planète entière aux côtés de sa propriétaire et a déjà parcouru plus de 20 pays (vidéo)

Ne vous fiez pas à son apparence et aux stéréotypes autour des petits chiens : Tofu n’a rien d’un toutou canapé ! La boule de poils a visité plus d’une vingtaine de pays en compagnie de sa maîtresse. Laquelle partage leurs voyages sur les réseaux sociaux, pour le plus grand plaisir de sa communauté.

Tofu est un chien d’assistance pas comme les autres. Ce petit toutou blanc a la chance de vivre avec une propriétaire qui voyage. Puisqu’il a été formé pour la soutenir et est nécessaire dans la vie de cette dernière, il l’accompagne dans absolument tous ses déplacements. Et qu’importe les kilomètres, Tofu est toujours partant pour explorer le monde.

Petite valise adaptée, passeport et accessoires en tout genre, Tofu sait jouer le touriste parfait ! À ce jour, il a déjà posé les pattes dans 21 pays différents, et « aboie dans 4 langues », plaisantait sa maîtresse dans un témoignage rapporté par AOL .

Une star d’internet

Sur les réseaux sociaux, la boule de poils comptabilise des milliers d’abonnés. Il faut dire que son contenu est aussi adorable qu’instructif ! En effet, Tofu est filmé ou photographié lors de ses aventures. On le voit tantôt poser devant un monument, tantôt expérimenter la cuisine locale. À chaque fois qu’il visite un pays, il arbore fièrement le drapeau de ce dernier.

Grâce à ses publications, il fait voyager les internautes à travers le monde. Et le gentil Tofu a même eu le privilège de visiter le cockpit d’un avion, paré d’un uniforme de pilote. Des photos qui font fondre les utilisateurs des plateformes sociales : « Regardez son style quand il prend des photos... Tellement adorable… J'espère que mon chien pourra voyager un jour comme toi Tofu », écrivait une personne ; « Tofu dirige le monde ! », constatait une autre personne.

@traveldogtofu / Instagram

Tofu est un toutou international, et peut-être que vous aurez la chance de le croiser un jour ! Dans la section des commentaires, de nombreux internautes l’ont d’ailleurs invité ici et là. Nous avons hâte de connaître son prochain voyage !