Lors d'un match de baseball, un chien d'assistance rencontre l'homme dont il s'apprête à changer la vie après 30 ans de service dans les forces de l'ordre

Devant des milliers de spectateurs réunis dans un stade de baseball, u, ancien responsable des forces de l’ordre et des secours a reçu bien plus qu’un hommage ; un nouveau compagnon à 4 pattes, prêt à l’accompagner dans une étape importante de sa vie .

C’était une grande et belle surprise pour James Small et sa famille, qui faisaient l’objet d’une cérémonie particulièrement touchante avant le coup d’envoi d’un match de baseball.

A Milwaukee dans le Wisconsin (Etats-Unis), l’équipe locale des Brewers s’apprêtait à affronter les Phillies de Philadelphie (Pennsylvanie), mais la rencontre en elle-même ne constituait pas le moment fort de la soirée.

James Small, qui avait dirigé différents services de police et de secours du Wisconsin pendant 30 ans, avant de devenir responsable de la sensibilisation aux services médicaux d'urgence en milieu rural, souffre aujourd’hui de trouble de stress post-traumatique. Alors qu’il s’attendait simplement à être honoré avant le match de baseball du lundi 1er septembre, il s’est vu offrir bien plus que des applaudissements ; on lui a présenté Hawk, son chien d’assistance, rapportait WISN Channel 12 .

Formé par la Custom Canines Service Dog Academy, basée à Madison, le quadrupède aura désormais pour mission d’aider James Small au quotidien en lui apportant soutien et réconfort face aux difficultés liées à son trouble psychologique.

“J'ai vraiment hâte de pouvoir travailler avec mon chien”

Sur le terrain de l’American Family Field, l’ancien chef de la police et des pompiers a exprimé sa gratitude après ce merveilleux geste de la part de la communauté qu’il a servie des décennies durant. “Les chiens sont très utiles aux personnes en détresse, et j'ai vraiment hâte de pouvoir travailler avec le mien”, a-t-il ainsi déclaré.



Au-delà du résultat du match - les Brewers ont perdu - et surtout de l’émotion suscitée par cet hommage, cette soirée a surtout rappelé l’importance de la solidarité envers celles et ceux qui ont consacré leur vie au service des autres. En recevant Hawk, James Small entame une nouvelle étape, soutenue par l’affection de sa communauté et le lien précieux qu’il tissera avec son nouveau compagnon. Une belle preuve que l’accompagnement ne s’arrête pas au terme d’une carrière, mais continue là où il est le plus nécessaire.