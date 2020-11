Deux entreprises normandes unissent leurs forces pour venir en aide à un chat coincé depuis deux jours en haut d'un arbre

Photo d'illustration

Dans le Calvados, un chat s’est retrouvé coincé dans un arbre, à plusieurs mètres de hauteur, pendant 2 jours. Il a finalement été sauvé par 2 entreprises locales qui ont mobilisé leurs équipes bénévolement.

Laura Jeanne, qui vit à Barbeville (14) avec son compagnon et leur fille de 2 ans et demi, cherchait désespérément de l’aide pour son chat Gribouille. Ce dernier était, en effet, coincé à 6 mètres de haut dans un arbre près de chez elle, comme le rapporte La Renaissance.

Elle a lancé un appel dans ce sens dans un groupe Facebook, expliquant dans son post que les pompiers ne s’étaient pas déplacés et que la situation durait déjà depuis 2 jours. Une publication vue par l’épouse de Jean-Géry Vimard, qui est à la tête d’une entreprise d’entretien des toitures située dans la proche commune de Saint-Martin-des-Entrées. Dès qu’il l’a su, il a contacté un confrère, Benjamin Michel, gérant de la société BM Couverture, et tous 2 se sont mis d’accord pour intervenir gratuitement afin de porter secours à l’animal en détresse.

Arrivés sur les lieux ce lundi (23 novembre 2020), les employés des 2 entreprises ont effectué une première tentative en utilisant une grande échelle. Toutefois, le chat, pris de panique, s’est réfugié encore plus haut dans l’arbre. Ils ont alors réalisé un nouvel essai, mais avec une échelle plus haute. Cette fois-ci, ils ont pu l’atteindre et s’en saisir. Gribouille était d’ailleurs à bout de forces et ne pouvait pas aller plus loin.

Entre l’arrivée des équipes de Jean-Géry Vimard et Benjamin Michel et la récupération du félin, 2 heures se sont écoulées au total. Autant de temps que ces entreprises et leurs personnels ont consacré sans aucune contrepartie à ce sauvetage.

Laura Jeanne leur a exprimé toute sa gratitude. « L’intervention était vraiment périlleuse, ils ont risqué leur vie pour sauver notre chatte, on ne pourra jamais assez les remercier », a-t-elle confié à La Renaissance.

La petite fugue de Gribouille s’est ainsi bien terminée, grâce à cette belle mobilisation.