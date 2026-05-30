Détection du mensonge : une étude prouve que les chiens ignorent les humains qui leur mentent

Les chiens nous observent bien plus attentivement qu’on ne l’imagine. Selon une étude récente, ils ne se contentent pas de répondre à nos gestes ou à nos voix : ils évaluent aussi notre fiabilité. Autrement dit, ils seraient capables de distinguer les humains dignes de confiance de ceux qui le sont moins, en se basant sur nos comportements passés. On vous en dit plus dans cet article.

Si vous pensez qu’il est facile de berner un chien, vous vous trompez lourdement ! Nos amis à 4 pattes ne se contentent pas de faire confiance aux humains de manière aveugle. Une étude menée par Akiko Takaoka et son équipe de l’université de Kyoto au Japon suggère en effet qu’ils seraient capables d’évaluer notre fiabilité. En observant leur réaction face à des indications trompeuses, les chercheurs ont ainsi cherché à comprendre dans quelle mesure les chiens peuvent ajuster leur confiance envers une personne selon son comportement.

Les chiens suivent-ils automatiquement les gestes humains ?

La question est posée : Les chiens comprennent-ils toujours automatiquement nos gestes, ou apprennent-ils à juger si on est digne de confiance ? Pour le savoir, les chercheurs japonais ont observé des chiens de compagnie dans une expérience simple au cours de laquelle on leur proposait de choisir entre 2 récipients, dont un seul cachait une friandise. L’expérimentateur leur indiquait où regarder en pointant du doigt.

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Dans un premier temps, il montrait toujours le bon récipient, et les chiens suivaient facilement son geste. Puis, changement de situation : après leur avoir montré le contenu des 2 récipients, il pointait volontairement le mauvais choix, celui qui ne contenait rien. Enfin, dans une dernière phase, il recommençait à indiquer le bon récipient comme au début.

Les chercheurs ont alors comparé les réactions des chiens avant et après cette « fausse piste » pour voir si, face à une indication peu fiable, les chiens continuaient de suivre aveuglément les gestes humains ou s’ils ajustaient leur comportement en fonction de l’expérience.

Les chiens sont capables d’adapter leur confiance

Les résultats de cette étude publiés dans Animal Cognition* ont révélé quelque chose d’assez fascinant sur l’intelligence sociale des chiens. Au début, la plupart d’entre eux suivaient naturellement le geste de pointage de l’expérimentateur. Mais après avoir été « trompés » en phase 2, où le doigt désignait volontairement le mauvais récipient, beaucoup de chiens se sont montrés plus méfiants et ont nettement moins suivi le geste en phase 3.

Pour vérifier que ce n’était pas simplement une baisse d’attention ou de motivation, les chercheurs ont fait une seconde expérience avec un nouvel expérimentateur : cette fois, les chiens ont recommencé à suivre le pointage. Cela montre donc que leur comportement dépend vraiment de la personne se trouvant en face d’eux.

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Les chercheurs en concluent que les chiens ne réagissent pas de façon automatique aux gestes humains : ils semblent plutôt capables d’évaluer la fiabilité d’un individu et d’ajuster leur comportement en fonction de ce qu’ils ont vécu avec lui. Autrement dit, ils apprennent de leurs expériences sociales et adaptent leur confiance. Cette étude suggère donc que les chiens possèdent une forme de flexibilité sociale assez avancée, et qu’ils sont très attentifs à nos signaux, même en dehors d’un contexte d’apprentissage. Alors, si à l'avenir vous essayez de duper votre boule de poils, sachez qu'elle ne se laissera certainement pas prendre au piège !