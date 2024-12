Destinés à la consommation dans un restaurant, 16 chiens échappent à leur destin grâce à une association et entament aujourd’hui une nouvelle vie (vidéo)

L’association The Humane Society International s’est donné pour mission d’éradiquer la cruauté du commerce de viande de chien partout où elle existe. Dernièrement, elle a eu la joie d’offrir une nouvelle vie à 16 chiens après la fermeture d'un restaurant et d'un abattoir au Vietnam. Aujourd’hui, les toutous sont sains et saufs et se rétablissent bien en attendant de trouver un foyer aimant pour la vie.

Au Vietnam, il est encore possible de trouver des restaurants qui proposent de la viande de chien au menu. Pourtant, la plupart des Vietnamiens n’en mangent pas. Selon un sondage d'opinion Nielsen de 2023, seul un quart environ de la population (24 %) avait consommé de la viande de chien au cours de l'année écoulée. La majorité des personnes interrogées (68 %) étaient même favorables à l'interdiction du commerce de viande de chien. Comme l’explique The Humane Society International dans son blog, celui-ci est particulièrement cruel.

Un commerce cruel

Les brutalités de ce commerce commencent même avant que les chiens n'arrivent à l'abattoir. Pour capturer les pauvres boules de poils, leurs bourreaux utilisent des tasers, des appâts empoisonnés et des pinces. Bien souvent, il s’agit d’animaux errants dans la rue ou d’animaux de compagnie volés.

Les chiens sont ensuite entassés dans des cages et voyagent parfois en camion pendant des heures, voire des jours, sans eau ni nourriture. Souffrant d'épuisement, de déshydratation et de suffocation, certains toutous n’atteignent pas les abattoirs en vie.

© Maika Elan / AP Images / Humane Society International

Cette horrible réalité devenait de plus en plus insupportable à M. Cuong, le propriétaire d’un restaurant de viande de chien et d'un abattoir à Dong Nai, au Vietnam. Déterminé à abandonner complètement ce commerce en raison du stress et de la culpabilité qu'il ressentait, il a contacté The Humane Society International. « Ce travail ne me rend pas du tout heureux. Je ne veux plus tuer ces animaux, cela me fait du mal », a-t-il déclaré.

© An Tran / Humane Society International

Pour l’aider à démarrer une nouvelle activité, l’association de sauvetage qui lutte contre le commerce de viande de chien lui a accordé une subvention qui servira à lancer son entreprise de vente de peinture et de bonbonnes de gaz, « une activité beaucoup plus paisible » selon lui.

© Nhan Tran / AP Images / Humane Society International

16 chiens sauvés

Le changement de vie de M.Cuong a permis le sauvetage de 16 chiens que les sauveteurs ont trouvés recroquevillés dans des petites cages grillagées. Parmi ces toutous, 2 portaient encore leur collier, un souvenir de leur ancienne vie d'animaux de compagnie.

La plupart de ces chiens avaient des poils emmêlés, des infestations de tiques, des problèmes de peau et des yeux infectés. L'équipe de la Humane Society International a tout de suite mis en sécurité ces animaux traumatisés et les a transportés dans un établissement temporaire. Ils y ont reçu des soins vétérinaires indispensables, comme une stérilisation et une vaccination contre la rage et la maladie de Carré.

Lorsqu’ils seront rétablis, ces chiens seront évalués en vue d'une adoption dans des foyers aimants locaux. C'est le début d'une nouvelle vie pour eux !