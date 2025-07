Ce rescapé d’incendie, jugé « trop nécessiteux » par son adoptante, est ramené au refuge avant de voir sa chance tourner

Art, un chat au long pelage rayé, fait partie des nombreuses victimes des incendies qui ont touché la Californie (États-Unis) il y a de cela quelques mois. Dans son malheur, il a eu la chance d'être pris en charge par l'association Pasadena Humane. Alors tiré d'affaires, il a été confronté à une seconde épreuve, mais les choses sont finalement rentrées dans l'ordre très rapidement.

Quand tout l'État s'est mis à brûler, les membres de Pasadena Humane sont entrés en action afin de récupérer les chats des habitants, les soigner et les aider à retrouver leur famille. Art faisait donc partie d'un groupe de chats sauvés par les bienfaiteurs et a été ramené au refuge.

Pasadena Humane / Facebook

Une désillusion, puis l’espoir

Lorsqu'ils l'ont passé au lecteur de micropuce, les sauveteurs se sont aperçus que l'animal n'était pas identifié. À force de passer du temps avec lui, ils ont conclu que, s'il ne disposait pas de micropuce, ce n'est pas parce que ses propriétaires n'étaient pas responsables, mais bien parce qu'il n'avait jamais vécu au sein d'une famille.

En effet, le comportement du quadrupède validait cette théorie : « Il était assez fougueux à son arrivée, ce qui nous a fait penser qu'il s'agissait peut-être d'un chat de la rue plutôt que d'un chat de compagnie », expliquait Kevin McManus, membre du refuge, dans un témoignage rapporté par KTLA. De ce fait, Art n'était pas la petite boule de poils câline que certains propriétaires ont tendance à imaginer.

Cela, son adoptante l'a découvert à ses dépens quand le chat a emménagé chez elle. Cette personne s'était manifestée pour offrir une seconde chance à Art dans la vie. Malheureusement, la cohabitation s'est mal passée parce que cette dernière l’a jugé « trop nécessiteux ».

Il a donc été ramené au refuge après 3 mois de cohabitation et les membres ont annoncé à leur communauté cette triste nouvelle. Il n'en fallait pas plus pour qu'une famille se manifeste et voit en Art le chat parfait. Depuis, ce dernier vit au sein d'une maison aimante dans laquelle il s'est très bien installé. Ces dernières semaines sans répit sont désormais loin derrière lui, puisqu'il n'a plus qu'à profiter de la vie.