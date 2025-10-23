Désireux de rendre service à ceux qui l’ont adopté, cet adorable Husky décide de prendre 2 chatons de refuge sous son aile (vidéo)

Lorsqu’il est arrivé en refuge, Kylo avait connu les affres de la solitude et de la faim. Il a été par la suite placé en famille d’accueil au sein de laquelle il a finalement trouvé sa place et où il vit désormais paisiblement, entouré d’amour et de bienveillance. Pour honorer et remercier ses humains, il n’hésite pas à s’occuper des petits chatons orphelins que ces derniers accueillent régulièrement.

Kelly et son compagnon vivent en Floride, aux États-Unis. Ils sont très investis dans la cause animale et sont depuis plusieurs années bénévoles auprès de leur refuge local. Leur rôle ? Famille d’accueil pour les animaux dans le besoin et notamment ceux qui sont inscrits sur la liste des chiens ou chats à euthanasier… Il y a quelques années, ils ont recueilli Kylo, un magnifique Husky trouvé errant. Après plusieurs semaines de cohabitation, ils ont finalement décidé de l’adopter officiellement et le toutou fait désormais partie intégrante de la famille. Reconnaissant de cette seconde chance, Kylo prête main forte à ses humains, notamment en s’occupant de façon particulièrement douce et tendre des chatons orphelins qui défilent tous les mois chez lui.

© @kellysfostersflorida / Instagram

“En mode Papa Ours”

En juin 2024, Cow et Chicken ont été à leur tour recueillis par la famille. Nés dans la rue, les 2 chatons ont vécu leurs premiers mois de vie auprès de leur mère qui a toujours échappé aux tentatives de capture du refuge. Pendant un certain temps, la petite troupe a donc été surveillée et nourrie à distance, jusqu’à ce que la mère s’éloigne un beau jour et que les bénévoles puissent capturer les chatons. Désormais en sécurité, les 2 boules de poils ont été envoyées chez Kelly où Kylo s’est rapidement lié d’amitié avec les félins. Dans une série de plusieurs publications sur son compte Instagram , la jeune femme n’a pas manqué de mettre son chien à l’honneur, fière de le voir si doux et investi avec les bébés. “Kylo est de retour en mode Papa Ours maintenant qu'il y a des bébés dans la maison”, témoignait-elle dans un post relayé par Cole & Marmalade .

© @kellysfostersflorida / Instagram

Un rôle pris très au sérieux

Si les chatons ont d’abord été effrayés par le grand toutou, ils ont rapidement compris qu’ils pouvaient lui faire confiance. Petit à petit, ils ont commencé à jouer avec lui, puis à se blottir dans sa fourrure pour faire la sieste. De son côté, Kylo a mis un point d’honneur à garder un œil sur ses petits protégés jusqu’à ce qu’ils trouvent tous les 2 une famille. Depuis, le Husky s’est occupé de nombreux autres chatons dans le besoin.

© @kellysfostersflorida / Instagram