Des voitures klaxonnent et une femme se met en travers du chemin d’un homme qui traîne son chien à moto

À Pak Chong, en Thaïlande, un chien a vécu l'enfer après que son maître a décidé de l'accrocher à sa moto, puis de le tirer sur la route. L'homme roulait à vive allure, ce qui n'a laissé aucune chance au quadrupède de le suivre. Le chien était alors littéralement traîné, ce qui lui a valu de sévères blessures. Face à cette scène, les automobilistes ne sont pas restés insensibles et ont tenté de sauver l'animal.

Ice faisait partie de ces derniers. La Thaïlandaise avait pris la voiture pour aller chercher son enfant à l'école lorsqu'elle a assisté à cette scène sinistre, rapportait The Thaiger. De nombreuses automobilistes étaient déjà en train de klaxonner pour pousser l'homme à s'arrêter.

Un acte de barbarie

D'après les témoins, le conducteur de la moto a attaché son chien à l'arrière de celui-ci et s'est mis à rouler d'abord lentement. Puis, il a accéléré, ne laissant aucune possibilité à l'animal de suivre sa cadence. Le quadrupède a donc été traîné sur le goudron, absolument impuissant. Pour Ice, il en était trop. L'homme n'avait que faire des signaux sonores envoyés par les automobilistes. Alors, elle devait trouver une façon de le stopper.

En effet, il lui était insupportable de voir le canidé dans cet état, d’autant plus que la situation devenait de plus en plus critique. Elle a donc eu le courage de se mettre en travers de sa route pour le forcer à se ranger sur le bas côté, ce qui a fonctionné. Lorsqu'il s'est arrêté, elle a découvert l'état du pauvre chien.

Des nouvelles réconfortantes

Il avait les pâtes gravement brûlées, ensanglantées, et il était évidemment choqué par ce qu’il venait de vivre. Une dispute a éclaté entre Ice et le motard. La femme est parvenue à obtenir gain de cause, saisissant le chien et le plaçant en sécurité dans sa voiture. L’animal a pu être soigné pour ses blessures et s’est remis physiquement.

Mentalement, en revanche, il est resté traumatisé par cette maltraitance. Heureusement, il a été accueilli par une famille aimante qui l’aidera à retrouver la paix et la confiance volées par son agresseur. Grâce à la bienveillance de celle-ci, la boule de poils a déjà montré des signes de rétablissement : « Mon petit commence à être plus joyeux et mange beaucoup de collations. Maintenant, tout le monde à la maison se bat pour savoir qui va la serrer dans ses bras », indiquait sa nouvelle maîtresse.