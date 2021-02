Un motard aperçoit une femme traîner son chien derrière sa voiture et intervient (vidéo)

Alors qu’il conduisait sa moto, un homme s’est rendu compte qu’un chien était traîné derrière une voiture et avait les pattes en sang. Ne pouvant rester les bras croisés face à la terrible souffrance de l’animal, il a amené l’automobiliste à s’arrêter. Il a ainsi pu sauver le canidé et mettre fin à son calvaire.

C’est une scène à la fois surréaliste et écœurante qu’un motard colombien a récemment filmée sur l’une des routes de Pereira, capitale du département de Risaralda dans l’Ouest de la Colombie. Conduisant son deux-roues, l’homme répondant au nom de Wilder Rios a été choqué de constater qu’une voiture traînait un chien derrière elle, comme le rapporte The Pet Needs.

Attristé et scandalisé par le spectacle auquel il assistait, il a obligé la femme qui était au volant du véhicule à s’arrêter sur le bas-côté. Tout en enregistrant les faits avec sa caméra, il adressé des remontrances à l’automobiliste, dont il a pris soin de filmer le visage. Il en a fait de même avec sa plaque d’immatriculation.

L’automobiliste avait l’intention de se débarrasser du chien parce qu’il avait mordu

Le pauvre chien, lui, était à bout de forces et avait les pattes ensanglantées. Ses coussinets martyrisés laissaient des traces de sang sur la chaussée.

Les explications fournies par la dame à Wilder Rios l’ont totalement abasourdi. Elle lui a dit qu’elle avait l’intention de mettre fin aux jours de l’animal parce qu’il l’avait mordue et avait agressé d’autres personnes.

Malgré son acte abject et ses sombres projets, la conductrice n’a fait l’objet d’aucune poursuite, d’après The Pet Needs. Le média indique toutefois que le canidé a été sauvé et qu’il est désormais en sécurité.

La vidéo a été partagée sur les réseaux sociaux où elle a suscité de nombreux commentaires indignés, ainsi que sur YouTube (ci-dessous).

