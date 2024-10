Un chien traîné derrière un camion sur 180 mètres se remet spectaculairement de ses blessures

Les membres de la BC SPCA, association de protection animale, ont fait la rencontre de Sunny dans un contexte macabre. Le chien au pelage doré venait de se faire traîner par un véhicule sur plusieurs mètres et souffrait de nombreuses blessures. Les bienfaiteurs du refuge de Kamloops (Colombie-Britannique), espéraient qu’il connaisse enfin le bonheur après avoir vécu l’enfer et ont tout fait pour le sauver.

Sunny revient de très loin et son histoire « choquante » a bouleversé tous ceux qui l’ont entendue. Il est difficile de savoir précisément ce qu’il s’est passé le jour où le canidé a failli perdre la vie, mais ses sauveteurs ont pu se faire une idée grâce aux témoignages.

BC SPCA

Un acte barbare

Selon un témoin, Sunny aurait été attaché au crochet d’attelage d’un camion par un individu qui l’a ensuite laissé sur place. Malheureusement, le conducteur du véhicule n’a pas vu l’animal avant de démarrer et s’est mis à le traîner sur une centaine de mètres : « C'est affligeant de penser à la scène ; un chien innocent avec de la terreur dans les yeux, se battant pour rester debout alors qu'il a été traîné à 182 mètres » écrivait un porte-parole de l’association.

Finalement, le conducteur s’est arrêté et a découvert le chien en piteux état. La BC SPCA a été sollicitée pour le sauver et a constaté ses nombreuses blessures : « Il a des écorchures sur les coussinets des pattes avant et arrière ainsi que sur les jarrets, et ses ongles ont été déchiquetés » déclarait, Eileen Drever, membre du refuge, dans un témoignage rapporté par Merritt Herald.

Il est en voie de guérison

Par chance, Sunny n’avait pas de lésions internes. Sa guérison va néanmoins prendre du temps, tant sur le plan physique que psychologique. Mais il est en bonne voie et a surpris ses bienfaiteurs par sa combativité : « Tout le monde est impressionné par sa résilience [...] Sunny adore passer du temps dehors au soleil, jouer dans le champ avec le personnel et les bénévoles » partageait Eileen.

Il n’est pas encore disponible à l’adoption, car le chemin est long, mais il se trouve actuellement entre les mains bienveillantes de ses sauveteurs. Lesquels veilleront à ce que plus personne ne lui fasse de mal. Parallèlement, l’enquête se poursuit pour éclaircir sa terrible histoire.