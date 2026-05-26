Des vétérinaires opèrent en urgence un petit chien errant et extraient un collier en or véritable de 18 carats

Un chien errant pris en charge pour une simple fracture a finalement été sauvé d’un danger bien plus grave après une découverte stupéfiante faite par les vétérinaires. En l’opérant en urgence, ces derniers ont extrait de son estomac un collier en or 18 carats qu’il avait avalé et qui menaçait directement sa vie.

Les vétérinaires de la Humane Society of Tampa Bay, association de protection animale basée en Floride (Etats-Unis), ont fait une découverte hors du commun en opérant un chien errant admis pour une patte fracturée. Opération qui, au passage, lui a sauvé la vie. Ils ont, en effet, extrait un bijou en or de son estomac, rapportait People .

L'organisation en a parlé dans une publication Facebook partagée le 13 mai 2026. D'après le récit qu'elle a livrée, le petit chien de 5 ans, appelé Edward par la suite et de type croisé Chihuahua, avait été découvert errant par un passant qui le voyait boiter.



Humane Society of Tampa Bay / Facebook

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Cette personne bienveillante l'avait amenée au refuge de la Humane Society, dont les vétérinaires ont tout de suite compris qu'il souffrait d'une fracture. Cela a été confirmé par les radiographies, mais celles-ci ont également révélé la présence de corps étrangers dans le tube digestif du canidé.



Humane Society of Tampa Bay / Facebook

D'après Nash McCutchen, responsable au sein de l'association, « l’objet dans le côlon devait pouvoir être évacué naturellement sans danger, mais celui dans l’estomac représentait un risque mortel s’il se déplaçait vers les intestins. »

Conduit à la salle d'opération en urgence, Edward a subi une intervention chirurgicale ayant permis de retirer l'objet en question, mais aussi d'en découvrir la surprenante nature ; il s'agit d'un collier en or 18 carats.



Humane Society of Tampa Bay / Facebook

« Ceci est un rappel que les chiens mangent, en réalité, absolument tout », peut-on lire dans le post Facebook de la Humane Society of Tampa Bay.

« Edward se sent bien »

Le loulou a également dû se faire extraire plusieurs dents en mauvais état. Par ailleurs, il doit être castré et traité pour une anémie.

Edward pourrait aussi perdre sa patte blessée. L'amputation semble effectivement inévitable, mais elle ne peut être réalisée que lorsqu'il retrouvera des forces. « Il n’aurait pas survécu à une chirurgie abdominale et à une amputation de la patte en même temps », explique Nash McCutchen à ce propos.

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« Nous attendons actuellement que ses analyses sanguines se rétablissent avant de procéder à l’opération d’amputation. Malgré la fracture, Edward se sent bien, ne souffre pas et peut se déplacer », conclut la responsable.