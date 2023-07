Des vétérinaires luttent pour sauver des chiots et leur mère retrouvés dans un état critique sur un chantier

Bénévoles et vétérinaires travaillent d’arrache-pied pour sauver une chienne et ses 8 chiots découverts dans un état déplorable sur un chantier. Enfermés dans une cage, cachectiques et malades, ils ont besoin de soins intensifs pour espérer s’en sortir.

« Absolument déplorable ». Tels sont les termes choisis par l’équipe de la Humane Society of Tampa Bay pour décrire sur sa page Facebook l’état de santé d’une famille canine secourue sur un site de construction. Une triste découverte rapportée par WFLA le mardi 18 juillet.

Elle avait été faite par un ouvrier du bâtiment le lundi 17 juillet sur un chantier à Tampa, dans l’ouest de l’Etat de la Floride (Etats-Unis).

L’homme a été choqué en trouvant une chienne et ses 8 chiots enfermés dans une cage aux barreaux rouillés alors qu’il était sur le point de commencer sa journée de travail.



Humane Society of Tampa Bay / Facebook

Personne ne sait avec exactitude à quel moment ces pauvres canidés ont été abandonnés. Le chantier était fermé durant tout le weekend.

Pris en charge par l’association locale Humane Society of Tampa Bay et examinés par des vétérinaires, les chiots et leur mère étaient particulièrement mal en point. Ils étaient affamés, dans un état de maigreur extrême et infestés de puces.

Certains parmi les jeunes quadrupèdes étaient si anémiés qu’ils ont dû recevoir une transfusion sanguine.

« Reconnaissants d’avoir pu les prendre en charge »

« Nous ne pouvons pas imaginer ce qu'ils ont traversé, peut-on lire sur la publication Facebook de l’association floridienne, mais nous sommes reconnaissants d’avoir pu les prendre en charge ».

L’état de santé des chiens était encore instable mardi, mais toute l’équipe de la Humane Society of Tampa Bay est mobilisée et déterminée à les aider à remonter la pente. « Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour leur sauver la vie », promet, en effet, le personnel du refuge.

A lire aussi : L'émouvante réaction d'un chien sourd et aveugle comprenant que son humain est de retour (vidéo)

Il sera hélas difficile, voire impossible d’identifier le ou les personnes responsables de l’abandon et de la négligence de cette famille de 9 chiens pour qu’elles en répondent devant la justice. La priorité est toutefois au sauvetage de ces innocentes créatures.