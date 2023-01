2 chatons retrouvés sur un chantier trouvent un toit chaleureux à l’approche de Noël

2 chatonnes âgées d'une vingtaine de jours ont été retrouvées sur un chantier au mois d’octobre dernier. Ces 2 boules de poils étaient seules, livrées à elles-mêmes, sans leur maman ni aucun autre félin aux alentours, rapporte Love Meow.

Elles ont été confiées à des vétérinaires, puis à Nadija, mère d’accueil pour chats chez Tiny Paws Fosters, en Floride. Malgré des débuts difficiles, les 2 sœurs se sont montrées affectueuses envers leur bienfaitrice dès les premiers instants.

« Elles ronronnaient à tout bout de champ ! »

Nadija n’a pas tardé à se rendre compte que Holly et Noelle sont inséparables. Elles font tout ensemble, et la compagnie l’une de l’autre suffit à les rendre heureuses. Elles aiment aussi passer du temps avec Nadija, et la suivent aux 4 coins de la maison à chaque instant.

Holly et Noelle ne se quittent jamais, et elles sont parfaitement complémentaires. Selon leur mère d’accueil, leurs caractères sont totalement opposés ! Holly est une véritable boule d’énergie qui ne demande qu’à jouer, tandis que Noelle est beaucoup plus câline que sa sœur. Les chatonnes alternent alors entre jeux et dodos, pour se faire plaisir l’une à l’autre.

Aujourd’hui, les 2 minettes sont âgées de plus de 2 mois et sont prêtes à entamer le prochain chapitre de leur existence. Nadija souhaite de tout cœur que ces sœurs soient adoptées au sein d’un seul et même foyer, où elles feront des merveilles tout au long de leur vie.