Des sauveteurs aguerris utilisent une technique improbable, mais efficace, pour retrouver un chien perdu en montagne

Will, un ancien militaire, a été victime d'un terrible accident de voiture dans lequel il a été blessé. Son chien, présent dans son véhicule ce jour-là, a pu s'enfuir, mais s'est enfoncé dans la montagne, traumatisé par ce qu'il venait de vivre. Il n'aurait certainement jamais été retrouvé sans l'intervention brillante de sauveteurs expérimentés.

Will, un vétéran de l'armée américaine, a vécu un grave accident de 4x4 dans une zone périlleuse au niveau du parc National Rocky Mountain (Colorado, États-Unis). Son chien d’assistance, Bob, se trouvait lui aussi dans la voiture et s'est échappé, selon le témoignage d'un pompier. Des heures de recherche interminable ont commencé afin de le retrouver dans les montagnes.

Chercher des animaux perdus dans un tel environnement, c'est justement la mission principale de l'association Summit Lost Pet Rescue. Cet organisme à but non lucratif est constitué de bénévoles expérimentés dans le sauvetage d'animaux en montagne. Ils utilisent des techniques qui leur sont propres et qui, jusqu'à présent, ont porté leurs fruits.

« Ils savent qu'ils peuvent nous faire confiance »

Ramener Bob auprès de son maître, hospitalisé à ce moment, n'était pas une mince affaire. Il fallait d'abord le localiser, et les bénévoles ont utilisé des caméras pour cela. Ils ont alors vu le chien au sommet d'une colline gelée, comme l’a rapporté CBS News. Le but était maintenant de ne pas le perdre à nouveau, car l'animal se déplaçait. Pour cela, les membres de l'association ont gardé son attention en créant « une station olfactive ».

Cela consistait à se munir de vêtements appartenant au maître du quadrupède, puis à les jeter en l'air afin que leur odeur se diffuse. Les sauveteurs ont d'ailleurs constaté que le chien levait le nez vers le ciel quand les linges étaient lancés : « Je balançais la chemise et les couvertures du propriétaire en l'air, et il en respirait constamment l'odeur », témoignait Melissa Davis, l’une des sauveteuses.

Des retrouvailles réconfortantes

Les bienfaiteurs sont doucement parvenus à rejoindre Bob, puis l’ont finalement récupéré. L’animal était gelé, mais sain et sauf. Il a été conduit auprès de Will et les retrouvailles étaient riches en émotions.

L'épouse du vétéran et propriétaire de Bob a vivement remercié l'équipe du Summit Lost Pet Rescue pour son professionnalisme : « Ils sont exceptionnels », a-t-elle affirmé. Désormais, les amis se remettent de leurs émotions ensemble.