2 policiers plongent dans un canal gelé pour sauver un chien de la noyade et sont décorés pour leur bravoure (vidéo)

En début de semaine, 2 agents de police n’avaient pas hésité à entrer dans l’eau extrêmement froide d’un canal pour porter secours à un chien qui venait d’y tomber. Grâce à leur intervention, l’animal a pu regagner la rive sain et sauf et rentrer auprès de sa famille. L’organisation PETA a tenu à rendre hommage à ces héros en leur attribuant une distinction.

PETA (People for the Ethical Treatment of Animals / Pour une éthique dans le traitement des animaux) est l’une des principales associations de protection animale au monde, si ce n’est la principale et la plus connue. Elle a annoncé le jeudi 13 février sur son site avoir attribué un prix aux policiers ayant sauvé un chien de la noyade 3 jours plus tôt.

L’organisation a, en effet, remis à Seth Bond et Michael Bedsun, de la police de Trenton dans le Michigan (Etats-Unis), le « Compassionate Police Department Award », que l’on pourrait traduire par « Prix du Service de Police Compatissant ». Elle leur a également offert des boîtes de chocolats vegans.



PETA

PETA a ainsi voulu exprimer sa reconnaissance pour le « courage de [ces] agents qui ont sauvé un chien en difficulté, tombé à travers la glace dans un canal d'Elizabeth Park lundi et qui, sans eux, se serait sûrement noyé ».

Le canal en question est un bras de la rivière Détroit, et comme la plupart des cours et plans d’eau de la région durant cette saison, il est recouvert d’une fine couche de glace. Le Labrador Retriever avait probablement cru pouvoir marcher sans risque sur cette dernière, avant de la voir se rompre sous ses pattes.

« Ce chien serait certainement mort sans le courage et la tolérance au froid des policiers »

Dans une vidéo (ci-dessous) postée sur la chaîne YouTube de CBS Detroit, on peut voir l’un des 2 policiers se dévêtir pour entrer dans l’eau glaciale, rattraper le chien et le ramener sur la terre ferme avec l’aide de son collègue.

Le quadrupède a ensuite été séché et réconforté, avant de retrouver son propriétaire. « Ce chien serait certainement mort dans l'eau glaciale sans le courage et l'impressionnante tolérance au froid du service de police de Trenton, a déclaré la présidente de PETA, Ingrid Newkirk. PETA encourage tout un chacun à suivre leur exemple en agissant rapidement chaque fois qu'il voit un animal dans le besoin ».