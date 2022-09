Des pompiers spécialisés au secours d'un chien tombé dans une trémie agricole

Un chien a été sauvé par les pompiers spécialisés du SDIS 80 (service départemental d’incendie et de secours de la Somme), après s’être retrouvé pris au piège dans un ouvrage agricole, rapportait Courrier Picard.

Le sauvetage a eu lieu dans la matinée du dimanche 18 septembre, à Liéramont (80). Il s’agit d’une petite commune rurale située à 13 km au nord-est de Péronne et à 70 km à l’Est d’Amiens.

Les pompiers avaient été appelés par un habitant local, un agriculteur dont le chien était en bien mauvaise posture. Le quadrupède, de type Epagneul, était tombé dans une trémie de relevage de grain.



Image d'illustration

L’homme n’avait aucun moyen de secourir l’animal. Les soldats du feu arrivés sur les lieux ont constaté qu’ils ne pouvaient pas grand-chose non plus, car le chien était coincé dans un espace très restreint et à 3 mètres de fond. Ils ont alors appelé leurs collègues spécialisés du GRIMP (Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux) à la rescousse.

Le chien remonté à la surface et remis à son propriétaire

Rompus aux opérations délicates et nécessitant des équipements et un savoir-faire spécifiques, ces derniers n’ont pas déçu les espoirs que la famille du quadrupède portait en eux.

D’abord agressif car apeuré, le chien a fini par se détendre et a laissé ses sauveurs faire leur travail. Ils ont réussi à l’approcher, puis à s’en saisir avant de le remonter à la surface, sain et sauf.

Secoué par sa mésaventure, l’Epagneul ne souffrait toutefois d’aucune blessure. Il a pu reprendre le cours normal de sa vie. Nul doute que son maître sécurisera l’accès à la trémie après cet incident.