Des pompiers redoublent d’effort pour extraire un chien porté disparu depuis plusieurs jours et coincé dans un égout pluvial

Une famille avait perdu son chien depuis plusieurs jours. Elle a remué ciel et terre pour le retrouver, et a fini par apprendre qu’il se trouvait littéralement prisonnier d’un égout destiné aux eaux de pluie. Les pompiers du secteur de Londres (Royaume Uni) ont agi pour sortir le chien de son piège.

Il est difficile de savoir comment Buddy a pu arriver dans un tel endroit. A-t-il voulu se protéger ? Il est en tous les cas resté coincé dans ce passage étroit invisible depuis la route. C’est grâce à un passant attentif, soulignait People, que l’animal a été repéré, et a pu être secouru.

Plusieurs jours loin des siens

Porté disparu par sa famille, Buddy n’avait donné aucun signe de vie depuis plusieurs jours. Les propriétaires ont arpenté plusieurs zones autour de chez eux, sans succès.

Les jours sont passés, et c’est un passant qui a contacté la caserne des pompiers pour signaler la présence d’un animal dans un égout pluvial passant sous la route.

Branle-bas de combat

Dès l’appel du passant, à 8 heures du matin, le London-Laurel County 911 Center s’est mis en branle et s’est rendu sur les lieux. L’objectif était de sortir le canidé au plus vite de l’endroit. À ce moment-là, l’équipe de pompiers ignorait si le chien était en bonne santé ou non.

L'événement a été relayé sur Facebook, et les internautes ont pu constater que l'opération a rassemblé pompiers et membres du service de sauvetage.

People

Sorti sans blessures

C’est non sans mal que le chien a été sorti de l’égout. Par chance, aucune blessure n’a été constatée, malgré les heures passées dans l’endroit étriqué et le sauvetage qui a consisté à le tirer vers la sortie.

Buddy a été ramené par la suite à sa famille, évidemment soulagée de retrouver son compagnon sain et sauf, et en bonne santé.

Une action collective

Après le sauvetage, le département a tenu tout d’abord à remercier le passant ayant repéré l’animal. Un post Facebook lui adressait ces mots : « Nous tenons à remercier le citoyen qui a localisé le chien après qu’il ait disparu depuis plusieurs jours et qui a appelé ». Les remerciements vont aussi aux équipes de pompiers et de sauveteurs sans qui cette « action rapide » n’aurait pas pu être menée. « C’est un excellent travail d’équipe » concluait le post officiel.

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