Alertée par des cris déchirants provenant d’un égout pluvial, une femme découvre un petit chiot en bien fâcheuse posture

Personne ne sait comment Poinsettia, un chiot d’à peine 3 mois, s’est retrouvé coincé dans un égout pluvial. Avec ses pleurs, la pauvre petit chienne a heureusement réussi à attirer l’attention d’une femme au grand cœur qui a immédiatement alerté les secours. Grâce aux efforts combinés du service local de sauvetage des animaux et des pompiers, Poinsettia est aujourd’hui saine et sauve et s’apprête même à trouver une maison aimante permanente où elle pourra oublier cette horrible mésaventure qui aurait pu lui coûter la vie.