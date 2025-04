Blessée à l’œil, cette chienne bénéficie d’une aide en urgence grâce à un entourage humain très présent et entame sa nouvelle vie

Cette croisée Spitz Allemand de 7 ans a de l’énergie à revendre malgré les apparences. Lorsqu’elle a été admise dans une clinique vétérinaire de Victoria (Colombie-Britannique), elle était en mauvaise posture, avec un œil quasiment fermé et infecté. L’œil de la chienne n’était plus en place dans son orbite, il fallait alors agir au plus vite.

« Nous n’avons pas hésité une seconde »

Gracie se trouvait à la clinique lorsque l’équipe de soins s’est rendue compte qu’elle aurait besoin d’une intervention chirurgicale particulière. Elle est donc rentrée en contact avec la BC SPCA Victoria, active dans le secteur. Emma Hamill, à la tête de la structure, rapportait : « La clinique nous a contactés dans l’espoir de pouvoir offrir à cette adorable chienne les soins dont elle avait désespérément besoin. Nous n’avons pas hésité une seconde et avons accepté de couvrir les frais de l’opération et des traitements ultérieurs dont elle pourrait avoir besoin ».

BC SPCA Victoria

Une lourde intervention

Devant la gravité de son infection à l’œil, l’équipe vétérinaire n’a pas eu d’autre choix que d’extraire le globe oculaire de son orbite. Gracie a donc ensuite entamé une phase post-opératoire, consistant notamment en la prise de médicaments analgésiques et antibiotiques. Grâce aux frais pris en charge la BC SPCA, Gracie s’apprête aussi à subir d’autres interventions quand elle sera en état : sa stérilisation et une opération au niveau de la bouche.

« Elle adore s’asseoir sur les genoux de sa famille d’accueil »

Gracie a rejoint une famille d’accueil après son passage à la clinique. Elle profite d’un environnement très chaleureux, qui lui permet de récupérer au plus vite. Emma Hamill expliquait : « Elle se remet actuellement de son opération chirurgicale dans une famille d’accueil de la SPCA et adore s’asseoir sur les genoux de sa famille d’accueil. Gracie a un réel intérêt pour l’exploration du monde qui l’entoure et adore les promenades ; elle améliore sa condition physique ».

Grâce au partage de son histoire, une grande partie de ses frais médicaux ont été pris en charge par Petsecure Pet Health Insurance. Gracie sera prochainement proposée à l’adoption et devrait rejoindre un autre foyer appliqué à lui offrir les conditions pour qu’elle s’épanouisse.