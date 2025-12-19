Des images choquantes publiées par PETA révèlent la détresse des chiens entraînés pour un spectacle à Europa-Park, qui annonce sa décision

Des images relayées par l'antenne allemande de l’association PETA ont récemment suscité une vive indignation et relancé le débat sur l’utilisation d’animaux dans les spectacles. L’affaire a entraîné une réaction rapide des organisateurs concernés et marque un nouveau tournant dans la mobilisation en faveur du bien-être animal.

Le mercredi 17 décembre, PETA Allemagne publiait un communiqué où elle dénonçait les mauvais traitements infligés aux chiens protagonistes d’un spectacle qui devait se produire au parc d’attractions Europa-Park, situé à Rust (Allemagne).

Sur ses comptes de réseaux sociaux, l’association de protection animale a posté un extrait d’une vidéo capturée en cachette dans les coulisses de l’entraînement des canidés. Ces images sont choquantes, puisque l’on y voit le “dresseur” s’en prendre violemment aux quadrupèdes ; il en attrape un à la gorge pour lui donner des coups sur les pattes avec un objet (probablement une corde), hurle en direction d’un autre en serrant le poing…



PETA Deutschland / Facebook

PETA Allemagne indiquait disposer d’autres séquences et photos incriminant l’individu et son équipe.

“Nous entendons des chiens émettre des sons de douleur et voyons un homme qui exerce sans hésitation la violence la plus massive sur les chiens”, soulignait Jana Hoger, psychologue animalière chez PETA, qui a annoncé qu’elle déposait plainte. L’association a également réclamé le retrait des chiens à Wolfgang Lauenburger, qu’Europa-Park présente comme “un artiste de cirque externe” dans sa déclaration faisant suite au communiqué mettant ces pratiques à l’index.

“Nous avons décidé de retirer immédiatement de notre spectacle le numéro concerné”

D’après France 3 Grand Est , Europa-Park confirme avoir annulé le spectacle en question, qui faisait partie du programme de la Revue de Cirque, et assure avoir pris cette décision avant même la dénonciation de PETA.

“Le traitement réservé à ces animaux nous touche profondément et va clairement à l'encontre des valeurs d'Europa-Park, insistent les responsables. Dès que nous en avons eu connaissance, avant même le signalement d’une association de protection des animaux, nous avons décidé de retirer immédiatement de notre spectacle le numéro concerné”.

“Nous prévoyons, à l’avenir, de mettre davantage l’accent sur l’acrobatie, la danse et la comédie au sein de la Revue de Cirque”, ajoute le parc.

Il s’agit donc d’une victoire pour la cause animale et pour PETA Allemagne, qui rappelle que “le dressage à des fins commerciales est basé sur le pouvoir, la contrainte et le contrôle. Les animaux ne se produisent pas volontairement dans des spectacles, ils sont amenés à le faire”.