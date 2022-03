Comment l'association PETA a sauvé plus de 600 chiens et chats depuis le début du conflit en Ukraine ?

Les bureaux européens de PETA s’activent pour secourir un maximum de chiens et de chats menacés par la guerre en Ukraine. Des centaines d’animaux ont ainsi pu être sauvés jusqu’ici.

L’invasion de l’Ukraine par l’armée russe a commencé il y a tout juste un mois. Des millions d’Ukrainiens fuient les bombardements et les tirs en se réfugiant soit dans les zones du pays moins touchées, soit dans d’autres Etats européens. Les animaux de compagnie sont, eux aussi, évacués par leurs familles ou par des associations de protection animale, dont PETA.

Terrafemina a relayé, le mercredi 23 mars, le récit de Mimi Bekhechi, vice-présidente de PETA en Europe.

Les équipes de l’association travaillent dur chaque jour pour sauver autant d’animaux et leurs familles que possible. Une mission difficile et périlleuse, notamment lorsqu’il s’agit pour les bénévoles d’effectuer des allers retours entre les villes meurtries et la frontière polonaise, où est postée PETA Allemagne depuis le début des hostilités.

Des voyages visant autant à acheminer de la nourriture pour chiens et chats sur les sites où ces derniers manquent de tout, qu’à récupérer des animaux pour les mettre en sécurité.



PETA France / Facebook

De nombreux propriétaires ont défié le danger pour emmener leurs animaux loin des combats, comme cette femme ayant marché sur 60 kilomètres pour fuir en Pologne, avec son chat Crimsee dans les bras. Elle et son ami félin ont été pris en charge par PETA Allemagne à leur arrivée. « Elle n'est que l'une des millions de personnes qui ont fui leur foyer, dont beaucoup avec leurs animaux de compagnie, et contraints à entamer de longs voyages pénibles dans la peur et l'incertitude », dit Mimi Bekhechi.

Celle-ci évoque aussi les cas des familles qui ont préféré ou n’ont pas pu quitter l’Ukraine, et qui « survivent dans des abris de fortune avec leurs animaux ». L’association s’efforce également de leur venir en aide. A ce jour, ce sont plus de 600 chats et chiens qu’elle a pu sauver aux 4 coins du pays.

« Les animaux ne font pas la guerre, mais ils sont toujours parmi les plus touchés »

Parmi eux se trouve Josef. C’est le nom que les bénévoles ont donné à ce chien sénior secouru à Donetsk et qui est actuellement soigné pour une blessure à la patte.

PETA Deutschland / Facebook

« Tout comme les civils humains, les animaux ne font pas la guerre, mais ils sont toujours parmi les plus touchés », déplore Mimi Bekhechi. Ce qui renforce la détermination de PETA à leur porter secours, à eux comme à leurs maîtres.

L’association lance un appel aux dons pour soutenir ses équipes dans cette noble et nécessaire opération de sauvetage.