Des gendarmes apprennent qu’un homme tente de noyer son chiot et se précipitent dans l’espoir de le sauver à temps

Les gendarmes ont l'habitude de traiter des cas urgents et parfois, il s'agit même d'une véritable course contre-la-montre. Lorsqu'un témoin a appelé pour signaler qu'un homme était en train de noyer un chiot, une équipe s'est immédiatement constituée pour tenter de sauver le pauvre animal. La réactivité des militaires a été décisive.

Une équipe de gendarmes affiliée à la brigade de Salindres, dans le Gard, a vécu un moment intense au début du mois de novembre. Elle s’est activée sans perdre une minute après avoir reçu le signalement d’un homme sur le point de commettre le pire. En effet, le suspect tentait de noyer son chiot. Un sauvetage in-extremis s’est alors organisé.

Tout a commencé par un coup de fil glaçant. La brigade de Salindres a pris l’appel d’un témoin assurant qu’un homme était en train d’essayer de noyer son chiot. C’était une situation d’urgence, alors une équipe s’est précipitée sur les lieux afin de voir ce qu’il en était.

Malheureusement, l'interlocuteur au téléphone n’avait pas menti et les sauveteurs ont surpris le propriétaire de l’animal en plein acte. Ils l'ont stoppé dans son geste et par chance, le chiot était encore en vie. Il venait d’échapper in extremis à un sombre destin. Ses sauveteurs l’ont conduit chez un vétérinaire pour s’assurer qu’il aille bien et la boule de poils a été déclarée hors de danger.

Le sauvetage ne s’est pas arrêté là, puisque les gendarmes ont également sauvé le reste de sa famille : « La mère et les 5 frères et sœurs du chiot sont pris en compte par une association », rassurait les gendarmes sur leur compte Facebook après avoir posté une publication du petit rescapé.

Selon les informations rapportées par Le Parisien , le propriétaire des animaux a déclaré être « malade », ce que l’enquête en cours permettra éventuellement de démontrer. En attendant, tous les animaux sont en sécurité auprès de bienfaiteurs.

Ce récit a provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Certains internautes ont tenu à remercier les personnes impliquées dans le sauvetage : « Bravo aux gendarmes, mais bravo aussi à la personne qui les a appelés. Et heureusement qu’elle passait par là », écrivait une utilisatrice de Facebook.