Après avoir connu la solitude, subi la noyade et affronté la tristesse, ce rescapé canin trouve enfin la paix (vidéo)

À la fin du mois de juillet, une terrible vidéo a circulé sur les réseaux sociaux. On y voyait un chien en train de se noyer dans un port à Tahiti. Par chance, l’animal a été secouru in extremis, mais son calvaire n’était pas encore terminé. Sauf que cette fois, il n’était plus seul pour affronter les épreuves, et ce soutien a justement marqué un tournant dans sa vie.

Pour les membres de l’association SCA Tahiti, John Doe est un chien particulier. Son histoire a profondément marqué ceux qui l’ont côtoyé. Le pauvre animal a connu l’enfer, puis est tombé sur des personnes qui se sont battues pour lui. Il est désormais épanoui, ce qui relève presque du miracle au vu de tout ce qu’il a dû endurer.

En Amérique du Nord, John Doe est le prénom donné aux personnes retrouvées décédées, mais dont l’identité n’a pas pu être retrouvée. Lorsque les bienfaiteurs de la SCA Tahiti ont rencontré le chien, ils l’ont symboliquement appelé ainsi, car personne ne savait qui il était ni d’où il venait. Personne ne semblait non plus vouloir de lui et le quadrupède était condamné à être euthanasié après avoir été récupéré par la fourrière.

Une double épreuve

Pourtant, John Doe ne demandait qu’à vivre. Il venait de survivre à l’une des épreuves les plus terrifiantes de sa vie. Sans que personne sache comment, il s’est retrouvé dans le port de Papeete, et a failli se noyer. Luttant pour sa survie, ses dernières forces lui ont permis de tenir jusqu’à ce que quelqu’un lui vienne en aide.

L’animal a été photographié et son minois a été partagé sur les réseaux sociaux, mais personne ne paraissait le connaître. Il s’est donc retrouvé à la fourrière et sur place, son calvaire a continué. En effet, après 8 jours sans être réclamé ou récupéré par des associations, il risquait d'être euthanasié.

Un soutien inébranlable

Une telle fin était envisageable pour les membres de la SCA Tahiti, qui savaient tout ce que leur protégé avait traversé. Ils se sont alors démenés pour trouver de l’aide, partageant fréquemment des messages sur les réseaux sociaux. Une mobilisation générale s’est mise en place et, le 2 septembre dernier, une merveilleuse nouvelle est tombée : « John Doe vit désormais dans une famille d’accueil aimante, entouré de tendresse, d'amour et de soins », partageaient les sauveteurs.

Le temps de la peur et de l’insécurité est révolu pour la boule de poils ! Son avenir ne pourra être que meilleur.