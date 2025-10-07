  1. Woopets
  5. Des employés de bureau sont moins stressés car leur pause déjeuner se fait désormais en excellente compagnie

Des employés de bureau sont moins stressés car leur pause déjeuner se fait désormais en excellente compagnie


Cette nouvelle forme de « thérapie », qui consiste à alléger la charge d’angoisse des employés a été expérimentée à Solihull, en Angleterre. Là-bas, des employés ont pu dire au-revoir à leur habituelle pause sandwich et téléphone pour rencontrer le bonheur d’un moment passé avec des animaux d’une grande tendresse.

Illustration : "Des employés de bureau sont moins stressés car leur pause déjeuner se fait désormais en excellente compagnie"
L’activité proposée toutes les semaines aux employés se déroule au Birmingham Busines Park. Au départ, l’idée était de proposer une alternative aux écrans, bien trop présents dans nos vies, et de faire baisser le niveau de stress. Le succès a été rapidement au rendez-vous et le projet devrait se pérenniser.

Illustration de l'article : Des employés de bureau sont moins stressés car leur pause déjeuner se fait désormais en excellente compagnie

20 minutes de tendresse

La formule est simple : sur le temps de leur pause déjeuner, les employés se rendent au parc à 2 pas de leurs bureaux, et ont l’occasion de côtoyer des chiots. L’organisateur Puppy Yoga London prévoit tout le nécessaire : coussins et plaids pour rendre magique ce moment de rencontre. De nombreux employés ont été réceptifs à cette initiative et se donnent rendez-vous le jeudi pour ce moment de sérénité. Durant 20 minutes, le stress est mis de côté et la priorité est donnée aux chiots à dorloter.

Illustration de l'article : Des employés de bureau sont moins stressés car leur pause déjeuner se fait désormais en excellente compagnie

« Les chiens sont bénéfiques pour un soutien moral »

Depuis des années, ce lien humain – chien a été mis en avant par des scientifiques. Le fait de caresser un animal, d’être en sa présence, entraîne une production plus importante de l’hormone du bonheur, qui contribue immédiatement à faire redescendre le cortisol, dû au stress.

Ali Duffield, une employée qui a pu expérimenter le programme, se montrait convaincue de la démarche. Elle-même confrontée à un stress chronique, elle expliquait à la BBC : « Quand vous êtes avec des animaux, ils vous déstressent toujours, ils sont tout simplement incroyables et donnent beaucoup de sens ».

Une activité bénéfique pour les uns et les autres

Ce sont souvent des chiots qui sont mis en relation avec des employés, expliquait Puppy Yoga London. Si l’activité est un succès chez les humains, qui découvrent « le monde des chiens », c’est aussi un vrai plus pour les chiots qui se socialisent plus facilement et plus rapidement. Selon l’organisateur, le projet est l’occasion d’un bel échange, qui va bien au-delà d’une transaction.

Illustration de l'article : Des employés de bureau sont moins stressés car leur pause déjeuner se fait désormais en excellente compagnie

Reconnecter avec le monde animal, faire du temps dans nos vies pour ouvrir son cœur à la spontanéité est en effet un excellent moyen pour prendre de la distance avec les écrans et pour se recentrer sur de belles valeurs.

