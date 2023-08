Des dizaines de personnes se mobilisent en urgence pour tenter d'évacuer les chiens d'un refuge inondé

L’appel à l’aide lancé par la directrice d’un refuge menacé par la montée des eaux n’est pas resté sans réponse. Très vite, les volontaires ont afflué pour essayer de mettre les chiens en lieu sûr le plus vite possible.

Un élan de solidarité a permis aux pensionnaires canins d’un refuge de l’Utah (Etats-Unis) inondé d’échapper au pire, rapportait KSLTV.

Le jeudi 3 août, des pluies torrentielles s’étaient abattues sur la région, inondant bon nombre de bâtiments. Le refuge pour chiens Outreach Pawsabilities, situé à Herriman dans le comté de Salt Lake, n’a pas été épargné. Il a même été très durement touché, au point de nécessiter l’intervention urgente de dizaines de personnes pour évacuer les canidés.

Une douzaine de chiens vivaient dans cette structure d’accueil, notamment des animaux âgés et ayant besoin de traitements.

D’après Kim Mikesell, la directrice d’Outreach Pawsabilities qui en assure la gestion avec sa fille Brittany, il y avait eu une première tempête sans conséquence sur l’établissement. La 2e, en revanche, a occasionné des dégâts matériels considérables.

L’eau montait à toute vitesse et menaçait d’envahir les boxes où dormaient les quadrupèdes. Heureusement, Kim Mikesell s’en est rendu compte à temps via la vidéosurveillance et s’est rapidement rendue sur les lieux en compagnie de Brittany.



Outreach Pawsabilities Inc. / Facebook

Toutefois, elles ne pouvaient pas sauver tous les chiens à elles seules. Un appel à l’aide a été lancé via la page Facebook du refuge, et « à minuit, nous avions 30 personnes ici, dont Lorin (Palmer), le maire de Herriman, et Teddy Hodges, conseiller municipal de la ville », raconte-t-elle.

Des milliers d’euros nécessaires pour remettre le refuge en état

Les chiens, qui « étaient terrifiés », ont été placés dans des cages de transports et emmenés en sécurité, plus haut sur la colline. Ils ont été répartis parmi plusieurs foyers en attendant la remise en état du refuge.

Une reconstruction qui s’annonce longue et coûteuse. Kim Mikesell indique qu’il faudra compter plus de 20 000 dollars (18 000 euros) pour les réparations. Elle souhaite également réaliser des extensions pour pouvoir accueillir davantage de chiens et offrir aux toutous séniors des espaces d’activité supplémentaires.

Extrêmement touchée par la mobilisation des habitants et des responsables locaux, Kim Mikesell espère que son appel aux dons trouvera un écho similaire.