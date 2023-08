Des chiens dévoués font tout leur possible pour sauver leur maîtresse piquée par un frelon et deviennent ses héros !

« L’allergologue m’a dit : "Vous pouvez remercier vos chiens, ils vous ont sauvé la vie !" », nous confie Myriam. Cette dernière vit à la campagne avec 8 magnifiques Chiens Loups Tchécoslovaques, ses « petits anges » comme elle les surnomme tendrement. « Nous ne nous quittons jamais », ajoute-t-elle.

Une nuit d’été, ses protecteurs ont déployé leurs ailes pour lui porter secours. Réveillée pour satisfaire une envie pressante, Myriam a ressenti une vive douleur au niveau de la cheville après avoir secoué sa couette.

© Myriam Tournaire

« Paniquée, je lâche tout, précise notre interlocutrice, un frelon m’avait piquée. Je m’agite et le tue. J’ai la sensation de millions de piqûres dans mon corps et dans ma langue. »

À la suite de cette « attaque surprise », Myriam s’est écroulée sur le ventre et a commencé à s’étouffer. Ses fidèles compagnons, pétris d’inquiétude, se sont précipités vers elle.

© Myriam Tournaire

« Ils m’ont littéralement sauvé la vie »

« Je pensais que c’était la fin, souligne l’intéressée, ce sentiment de mort imminente était horrible. » Alors que tout semblait perdu, ses meilleurs amis à 4 pattes ont réalisé un acte héroïque. Paniqués, ils ont essayé de la retourner… Mission accomplie !

Ce geste a permis au vomi, source d’étouffement, de sortir de sa bouche. Puis, Myriam a perdu connaissance.

© Myriam Tournaire

« C’est Meïka qui a réussi à me faire reprendre connaissance à la force de son amour et de son entêtement. Elle me grattait avec beaucoup d’énergie et gémissait, déclare notre source, pendant que j’étais inconsciente, ils m’ont complètement nettoyée. Je leur suis tellement reconnaissante ! »

Myriam en est persuadée : si cet accident s’était produit dans la rue, sans eux, elle ne ferait plus partie de ce monde. « Les jours qui ont suivi, mes chiens étaient encore plus collants que d’habitude, conclut la rescapée, ils m’ont littéralement sauvé la vie. Sans leur intelligence et leur réaction immédiate, je serais morte. »

© Myriam Tournaire

Cette expérience prouve une nouvelle fois à quel point nos partenaires canins sont loyaux, aimants et tout simplement exceptionnels ! Comme l’a si joliment écrit le romancier Fritz Von Unrub : « Le chien est le seul être qui nous aime plus qu’il ne s’aime lui-même. »