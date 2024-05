Pour adoucir le chagrin des personnes endeuillées, cette chienne thérapeutique leur offre des câlins réconfortants

Nola, un adorable Teckel miniature de 3 ans, a un super pouvoir : améliorer le bien-être de ceux qui la rencontrent et leur redonner le sourire. L’effet apaisant des animaux de thérapie n’est en effet plus à prouver, c’est pourquoi un centre communautaire de York (Angleterre) a souhaité solliciter son aide lors de réunions avec des personnes touchées par un deuil.

Depuis quelques temps déjà, le centre communautaire de l'Université York St John (York, Angleterre) organise des événements publics gratuits, des « cafés du deuil », au cours desquels des personnes ayant perdu un être cher peuvent trouver de l’aide pour surmonter cette épreuve et discuter de leurs expériences récentes.

Selon John Wilson, le directeur du service, tout le monde n’a pas forcément besoin de conseils. Certaines personnes se sentent tout simplement seules et isolées. « Le café est un lieu où les gens peuvent se parler », a-t-il expliqué. C’est également un lieu où ils sont entendus, car des conseillers en deuil et d'autres bénévoles sont sur place pour écouter leurs histoires.

Comme le rapporte la BBC, le centre a également décidé de faire appel à une assistante à 4 pattes pour leur apporter davantage de réconfort : Nola, un chien de thérapie.

L’effet apaisant des animaux

Depuis le mois de mars dernier, Nola, une femelle Teckel miniature de 3 ans, est devenue un membre régulier du « café du deuil » offert par l'Université York St John.

Sa participation à l’évènement a été rendue possible par l'association caritative Pets As Therapy. Cette organisation nationale s’est donné pour mission d’améliorer la santé et le bien-être des Britanniques grâce à la compagnie d’un animal. Ses bénévoles et leurs petits compagnons poilus interviennent ainsi dans des maisons de soins, des hôpitaux, des hospices, des écoles ou encore des prisons pour apporter des sourires et du réconfort à ceux qui en ont le plus besoin.

Dès lors, la présence de Nola est tout à fait indiquée dans le cadre d’une réunion de personnes endeuillées à la recherche de soutien.

« Une énorme différence »

Dès le début de la réunion, la petite Nola aide déjà les participants à se détendre. Selon Nikki Jephson, sa maîtresse, elle « aide les gens à s'installer, car elle a un visage amical ».

Louise Fewster / BBC

John Wilson a lui aussi immédiatement constaté l’effet bénéfique de la chienne sur l’assistance. « Avoir Nola a fait une énorme différence », a-t-il déclaré. « Il y a eu un moment charmant où elle s'est blottie sur les genoux de quelqu'un et c'était quelqu'un qui en avait vraiment besoin. »

Nikki a déclaré que Nola aimait rencontrer de nouvelles personnes et qu’elle avait une « présence calme et relaxante ». Selon elle, la présence de la chienne a même aidé certaines personnes en deuil à franchir la porte du café.

A lire aussi : Un automobiliste remarque un chien veillant sur son amie blessée près d'une autoroute et sait immédiatement qui il doit appeler

Louise Fewster / BBC

Le succès de la boule de poils est indéniable et les participants demandent d’ailleurs régulièrement si Nola sera présente lors de leur prochaine visite. Qu’ils se rassurent, la chienne réconfortante sera bien présente lors des cafés du deuil à venir, prête à apaiser un peu leur peine avec de longs câlins et de tendres regards.