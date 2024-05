Le chien « le plus triste du refuge » se transforme radicalement en comprenant que sa vie va changer (vidéo)

Katie Kramer, une utilisatrice de TikTok originaire d’Arizona (États-Unis), a partagé un récit qui a mis du baume au cœur de ses abonnés. Elle a souhaité offrir sa chance à un chien dont personne ne voulait et qui souffrait au refuge. Depuis, l’animal n’est plus le même qu’avant. Sa personnalité joviale et dynamique a émergé, pour le plus grand bonheur de sa famille.

Selon Katie, l’American Pitbull Terrier était « le chien le plus triste du refuge ». Il vivait difficilement la vie entre les 4 murs de son enclos et sa peine se lisait sur son visage. Il semblait abattu et ne prêtait presque plus attention à ceux qui passaient le voir, comme s’il avait perdu tout espoir d’être adopté.

@therealslimkatieeeee / TikTok

Un avant / après réconfortant

Katie a filmé son minois affligé lors d’une visite. Ce que le quadrupède ne savait pas encore, c’est que sa vie était sur le point de changer. Si la femme a capturé sa détresse, c’est parce qu’elle savait qu’il ne serait plus jamais malheureux. En effet, elle a décidé de l’adopter pour lui offrir une seconde chance.

Dès qu’il a grimpé dans la voiture aux côtés de sa nouvelle famille, son regard triste s’est mis à pétiller. Le Pitbull s’est métamorphosé en l’espace de quelques minutes. Sur les réseaux sociaux, sa maîtresse a partagé une publication le montrant dans son box, puis dans son véhicule, en route vers sa maison pour toujours. Le constat est sans appel : il est le plus heureux des chiens !

A lire aussi : Un chien de refuge aveugle et sourd désespérait de trouver un foyer jusqu’à ce qu’un miracle de Noël se produise

De nombreux remerciements

Le clip, relayé par Globe Echo, est devenu viral sur TikTok. Les internautes étaient des dizaines à remercier Katie pour ce sauvetage : « Je n’ai pas les mots pour exprimer à quel point les gens comme vous sont les meilleurs types d'humains » écrivait une utilisatrice, « C'est juste magnifique, tu as pris le chien le plus triste du refuge et maintenant, c'est le garçon le plus heureux du monde » commentait une autre personne.

Sur une publication plus récente, Katie a donné des nouvelles de son chien. On le voit profiter d’une séance de câlins avec l’époux de sa propriétaire. Une chose est évidente, la boule de poils de ne sera plus jamais triste !