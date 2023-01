Des chercheurs veulent étudier l'impact des feux d'artifice sur la psychologie des chiens

Une étude sur les effets précis des feux d’artifice sur les chiens sera bientôt menée au Royaume-Uni. Le but est de mieux comprendre la peur ressentie par les canidés en entendant ces déflagrations et définir les bonnes pratiques à adopter de la part de leurs propriétaires pour les aider à y faire face.

L’effet des feux d’artifice et, plus généralement, des bruits forts et soudains est dévastateur sur bon nombre de chiens. Certains en ont si peur qu’ils prennent la fuite. Des fugues brèves pour les plus chanceux, mais pouvant durer des jours, voire des mois ou même davantage dans certains cas.

Si ce fait est bien connu, les mécanismes qui sont derrière le sont moins. Il y a, en effet, « étonnamment peu d’informations ou de recherches dans ce domaine », déplore le Dr Zuzanna Podwinska, du Centre de recherche acoustique à l’Université de Salford, en Angleterre. La chercheuse qui s’apprête à mener « une étude d’une importance vitale » sur l’impact des feux d’artifice sur les chiens, en collaboration avec l’association britannique Dogs Trust. Une information rapportée par la BBC.

Les auteurs de ces travaux invitent les propriétaires canins du pays à les contacter via le site de Dogs Trust pour y participer. Ils collecteront auprès d’eux d’importantes quantités de données relevées le soir de la Saint-Sylvestre. Comme de coutume, des feux d’artifice seront effectivement tirés un peu partout à l’occasion du réveillon du Nouvel An.

Les conclusions de cette étude devraient permettre une meilleure compréhension du lien entre le comportement des chiens et les caractéristiques des feux d’artifice, ainsi que des méthodes utilisées par leurs maîtres pour les aider à passer cet épisode. L’objectif, à terme, est d’aboutir à des moyens efficace pour réduire le stress éprouvé par les canidés confrontés à ce type d’épreuve.



Photo d'illustration

Donner aux propriétaires canins des « conseils fondés sur des preuves »

Ces recherches combineront « les connaissances spécialisées en acoustique [de l’Université de Salford] et l'expertise de l'association en matière de comportement canin », souligne Dogs Trust.

Pour le Dr Podwinska, il s’agira notamment de savoir si c’est seulement la puissance du bruit qui déclenche la peur et le stress chez les chiens, ou si d’autres caractéristiques acoustiques entrent en compte. On sait, en effet, que ces animaux perçoivent des sons que l’humain ne peut entendre.

Du côté de Dogs Trust, on se dit persuadé que cette étude « profitera aux chiens en nous permettant de générer des conseils fondés sur des preuves pour les propriétaires ».