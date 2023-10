Leur chien les réveille en pleine nuit pour attirer leur attention sur leur fils en grand danger

Amanda Tanner, son mari, leur fils Gabriel et leur chien Axel habitent Spring dans l’Etat du Texas. Très tôt un samedi matin, le Border Collie d’un an sauvé par la famille a surgi dans la chambre des parents pour les réveiller, rapportait Today.

Il était très agité et donnait des coups de patte à ses maîtres. Ceux-ci ont d’abord pensé qu’il avait un besoin pressant. Son propriétaire est descendu et lui a ouvert la porte, mais le canidé ne voulait pas sortir. Il s’est plutôt dirigé vers la chambre de Gabriel, 17 ans, et s’est arrêté devant sa porte.



Le père est entré et a tout de suite compris que quelque chose n’allait pas chez l’adolescent. Il était incapable de parler normalement et ne ressentait plus rien sur le côté droit de son corps. Il était en train de subir un accident vasculaire cérébral.

Axel a fait la différence

Chaque minute comptait. Plus le temps passait avant sa prise en charge, plus les lésions sur son cerveau et ses fonctions pouvaient s’aggraver. Ses parents l’ont tout de suite conduit aux urgences.

Gabriel a ainsi pu être examiné et soigné à temps grâce à Axel. Le médecin ayant traité l’élève de terminale confirme que le Border Collie a fait la différence. « C’est vraiment incroyable que leur chien ait alerté et déclenché tout ce processus pour réveiller tout le monde, explique le Dr Sabih Effendi, neurochirurgien et directeur du service neuro-vasculaire à l’hôpital situé à The Woodlands au Texas. Lorsqu’une personne subit un accident vasculaire cérébral grave, les neurones meurent. Si 3 ou 4 heures s'étaient écoulées, il y aurait eu de plus en plus de lésions cérébrales ».

Une angiographie a révélé qu'il souffrait d'un AVC du côté gauche qui avait donné lieu à une faiblesse du côté droit de son corps. Gabriel a reçu un traitement coagulant et a été mis sous perfusion.

Plus complices que jamais

Sportif, prenant part aux compétitions de football avec son équipe scolaire, il raconte qu’il était en bonne santé jusqu’à cette crise. Il se souvient simplement avoir ressenti un mal de tête la veille. Il avait joué aux jeux vidéo avant de s’endormir.



Il suit désormais ses cours à domicile. Gabriel doit également enchaîner les séances de physiothérapie, d'ergothérapie et d'orthophonie. « Je me sens comme avant », assure-t-il.

Lui et Axel n’ont jamais été aussi proches l’un de l’autre. Le chien suit son jeune ami humain partout et veille sur lui. Ses maîtres vont lui offrir une petite « médaille d’honneur » qui sera accrochée à son collier.