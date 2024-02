Ce chien de refuge appelé North Star attendait depuis plus de 400 jours que sa bonne étoile se manifeste

Depuis plus d’un an, North Star vivait sa vie au refuge sans se laisser abattre par le fait que peu de visiteurs s’intéressaient à lui. Il était devenu le chouchou des bénévoles, qui avaient du mal à comprendre pourquoi un chien avec autant de douceur et de qualités tardait à trouver sa maison pour toujours. La chance a fini par lui sourire au moment où ils s’y attendaient le moins.