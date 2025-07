Des Borders Collies déterminés constituent les ultimes espoirs d'une espèce de tortue menacée d'extinction

Au cœur d’une réserve naturelle située près du Cap, en Afrique du Sud, 2 chiens se relaient en flairant les traces de passage de tortues bien spécifiques. Il s’agit de tortues géométriques (Psammobates geometricus), une espèce que l’on n’observe que dans cette région et qui est menacée d’extinction. Elle est reconnaissable à sa carapace noire à motifs en étoiles jaunes.



« Sa population est tellement faible qu’au moindre problème, elle peut rapidement s’éteindre à l’état naturel », explique Andrew Turner, spécialiste de la restauration écologique pour Cape Nature (organisme chargé de la préservation de la biodiversité), à GoodPlanet Mag’.

Les chiens en question sont des Border Collies. Ils s’appellent Delta et Dash. La première, femelle de 3 ans, s’arrête brusquement devant un buisson, puis se couche. Sa maîtresse Esther Matthew, de l’ONG Endangered Wildlife Trust (EWT), sait ce que cette posture signifie. « Elle en a trouvé une, annonce-t-elle. C’est une femelle adulte, on le voit à son ventre plat. Les mâles ont le ventre incurvé. »



Ces tortues sont difficiles à repérer en raison de leur petite taille et de la couleur de leur carapace, qui constitue un excellent camouflage dans le fynbos, la formation végétale naturelle caractéristique de la région. La contribution des chiens est donc d’autant plus précieuse dans la recherche d’individus, car ils se fient prioritairement à leur flair. « Ils nous aident notamment à trouver les plus petites tortues, les nouveau-nés et les jeunes, que l’on rate souvent », dit Esther Matthew.



En récompense, la brave Delta reçoit son jouet préféré, un frisbee en mousse en l’occurrence. Son congénère Dash, plus jeune, prend le relais pour lui permettre de se reposer. Il poursuit la quête en compagnie de ses partenaires humains qui scrutent le moindre indice.



Un duo à 4 pattes qui redonne espoir à une espèce en sursis

Grâce au duo canin, une dizaine de tortues géométriques ont pu être repérées et recensées ce jour-là. Chaque trouvaille constitue un pas de plus dans la préservation de l’espèce, dont la population actuelle est estimée à quelques centaines d’individus.

La disparition progressive du fynbos au profit de l’agriculture notamment, les incendies et le braconnage sont les principales causes de la réduction du nombre de tortues géométriques. Ces dernières « ont besoin de toute l’aide qu’on peut leur apporter », insiste Andrew Turner. Le formidable travail qu’effectuent quotidiennement Delta et Dash permet d’entretenir l’espoir.