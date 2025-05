Des bénévoles venant en aide à une chienne cachée sous une maison réalisent qu'elle n'est pas la seule à secourir (vidéo)

Alertés par une habitante inquiète, Alex Blumberg et Brady Oliveira se sont lancés dans un sauvetage aussi délicat qu’émouvant. En surmontant sa claustrophobie, la première s’est employée à secourir une chienne terrorisée et ses 5 chiots, cachés sous une maison.

Ce n’est pas la première fois que nous relatons un sauvetage canin complexe réussi par Alex Blumberg et son compagnon Brady Oliveira. On se souvient notamment que ce couple de bénévoles au grand cœur était intervenu pour secourir des chiots coincés dans un tuyau étroit. Alex Blumberg avait eu d’autant plus de mérite qu’elle s’était introduite dans le conduit malgré sa claustrophobie.

La jeune femme a de nouveau dû surmonter sa peur des lieux étroits pour sauver de précieuses vies animales, le duo ayant été alerté au sujet d’une chienne errante terrifiée et ayant trouvé refuge sous une maison.

C’est la propriétaire de l’habitation en question qui a contacté par Alex Blumberg et Brady Oliveira après s’être rendu compte de la présence de l’animal dans le vide sanitaire.

Le couple et d’autres volontaires sont rapidement arrivés sur les lieux et n’ont pas tardé à réaliser qu’il n’y avait pas que cette chienne à sauver. Cette dernière était maman depuis peu. Dans sa cachette précaire se trouvaient aussi ses chiots nouveau-nés.



Les bénévoles ont d’abord réussi à attirer la chienne hors de son repaire, puis lui mis une laisse autour du cou. « Nous allons chercher tes chiots. Tout ira bien », peut-on ensuite entendre de la part de ses bienfaiteurs dans une vidéo montrant le sauvetage et postée sur la chaîne YouTube de The Dodo.

Les chiots et leur mère pris en charge par une association

S’étant faufilée sous la maison, Alex Blumberg a pu sortir les 5 chiots les uns après les autres. Ses collègues l’ont ensuite tirée par les jambes pour l’extirper de cet espace très restreint.



La chienne était clairement soulagée de retrouver ses bébés. Ils ont tous été confiés à l’association K9 Advocacy Manitoba, basée à Winnipeg au Canada.



Ils séjourneront très probablement en famille d’accueil jusqu’à ce que les chiots soient suffisamment grands et autonomes pour être proposés à l’adoption.

