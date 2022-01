Des bénévoles tentent de sauver un chien en fuite avec un bocal coincé sur la tête

Une trentaine de personnes se sont mobilisées pour retrouver et sauver un chien en mauvaise posture. Errant aux abords d’une route de montagne, l’animal avait la tête coincée dans un bocal, et ne pouvait donc ni s’alimenter ni s’hydrater.

Un chien qui avait la tête prise au piège dans un bocal a finalement pu être secouru et débarrassé de l’objet. Des dizaines de personnes avaient essayé de lui venir en aide après les appels lancés sur les réseaux sociaux, rapportait The Gadsden Times le dimanche 23 janvier.

Le canidé, un Labrador Retriever chocolat, avait été repéré samedi dernier par Britanny Dunn, une factrice. Elle l’avait aperçu pendant qu’elle distribuait le courrier sur une route de montagne, dans l’Etat de l’Alabama. Elle s’était arrêtée et avait essayé d’attirer le chien avec l’aide d’un habitant local, mais le quadrupède prenait la fuite à chaque tentative d’approche.

Britanny Dunn avait dû reprendre sa tournée. Elle avait revu le chien à plusieurs reprises ce jour-là et réessayé de le prendre en charge, sans plus de succès. Il fallait le sauver au plus vite, car l’objet transparent en plastique l’empêchait de se nourrir et de boire.

La postière a posté des photos de lui sur Facebook et demandé de l’aide. De nombreuses personnes ont répondu à son appel, notamment des collègues. Jolene Taylor Fagin, fondatrice de l’association Fagin's Haven Rescue, a également été interpellée par ce récit, et a décidé d’organiser les efforts. Au total, 35 volontaires se sont mis à chercher l’animal en détresse.



Jolene Taylor Fagin / Facebook

Le chien enfin débarrassé du bocal et en sécurité

Finalement, c’est une autre factrice, Ashley Smith, qui a réussi à mettre la main sur le Labrador le lendemain. Elle a pu retirer le bocal de sa tête, mais il s’est ensuite à nouveau enfui avant d’être rattrapé une bonne fois pour toutes et mis en sécurité.

A lire aussi : Une bénévole aux anges partage une vidéo virale tournée à bord d'un avion rempli de chiens sauvés de l'euthanasie (vidéo)

Le chien était épuisé et affamé, mais il se portait plutôt bien au vu de ce qu’il venait de vivre. Jolene Taylor Fagin et les autres ne savent pas encore s’il est errant ou abandonné. La bénévole confie avoir été émue aux larmes en apprenant son sauvetage. Elle pense qu’il s’était coincé la tête dans le contenant en y ayant été attiré par l’odeur de nourriture qui s’y trouvait, probablement des boulettes de fromage.

Jolene Taylor Fagin se dit reconnaissante et admirative envers tous ceux qui se sont mobilisés pour porter secours à ce chien.