Des bénévoles promenant un chien de refuge en découvrent un autre attaché à un arbre et cherchant désespérément sa famille du regard

Oak est peut-être un chien costaud, mais il n’en est pas moins un doux compagnon, qui ne demande qu’à être aimé et à avoir la possibilité d’offrir tout l’amour qu’il a. Ce qui ne l’a malheureusement pas mis à l’abri de l’abandon. Il est toutefois tombé sur des âmes bienveillantes, les bénévoles du refuge devant lequel il était attaché en l’occurrence.

Comme la plupart des refuges, celui de l’association Stray Rescue of St. Louis, dans l’Etat du Missouri (Etats-Unis), manque cruellement de place pour faire face au nombre sans cesse croissant d’animaux à secourir.

Récemment, la structure d’accueil a même dû suspendre les admissions. Le personnel a toutefois dû faire une exception lorsque plusieurs de ses membres ont découvert un chien en détresse devant l’établissement.



Stray Rescue of St. Louis / Facebook

Les bénévoles en question ont fait cette triste trouvaille en emmenant l’un de leurs protégés canins en promenade. Le Pitbull d’un an et de 33 kilogrammes était attaché à un arbre, l’air abattu et perdu. Tout en observant le petit groupe, il regardait autour de lui, scrutant sans doute le retour de sa famille. Celui-ci n’aura, hélas, jamais lieu.

« Il ne voulait pas se lever, il a juste commencé à chercher frénétiquement ses propriétaires autour de lui », peut-on lire dans un post Facebook de l’association, que relaie The Dodo.

L’équipe a pris le temps de gagner sa confiance. Ils ont essayé de le rassurer et de lui montrer qu’ils ne lui voulaient que du bien. Au bout de quelques minutes, ils ont réussi à le détacher, puis l’ont emmené au refuge.

Oak doit se contenter d’une cage en attendant qu’il y ait du nouveau

Ils l’ont appelé Oak et ont essayé de lui aménager un coin sûr, malgré le manque d’espace. Ils n’ont toutefois eu d’autre choix que de le placer dans une grande cage, faute de box disponible. Ils le promènent et lui accordent quotidiennement quelques moments de jeu avec ses congénères.



Stray Rescue of St. Louis / Facebook

Il est donc urgent de lui trouver une maison et de le sortir de cet environnement pas du tout propice à son épanouissement. Même si les bénévoles font de leur mieux, une cage n’est pas un endroit digne de lui. Ils espèrent au moins qu’un autre pensionnaire soit adopté pour transférer Oak dans un box et ainsi améliorer ses conditions de vie, en attendant une solution à plus long terme.