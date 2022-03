Des bénévoles enseignent la langue des signes à un Staffordshire Bull Terrier sourd en quête d'un nouveau foyer

La surdité n’empêche pas Rocco d’être un chien plein de vitalité, joueur et affectueux. Son âge non plus d’ailleurs. Après le décès de son ancien propriétaire, cet animal ayant appris à obéir aux signes, attend au refuge qu’on l’adopte de nouveau.

Rocco est un Staffordshire Bull Terrier de 8 ans qui ne peut pas obéir aux commandes orales en raison de sa surdité, mais à qui on a enseigné le langage des signes, comme le raconte Wales Online.

Il vit actuellement au refuge Llys Nini Animal Centre à Penllergaer, près de Swansea dans le sud du pays de Galles. C’est son 2e séjour dans cette structure d’accueil, où il était arrivé en février 2020.



Bien que partiellement sourd, le canidé avait rapidement trouvé une famille aimante et attentionnée. Tout le monde au refuge était ravi pour lui. Malheureusement, l’un de ses propriétaires était décédé peu après, et Rocco avait été ramené au Llys Nini Animal Centre.

« Un merveilleux exemple de résilience »

A cause d’une infection auriculaire, le Staffie était devenu totalement sourd. L’équipe de l’association avait alors décidé de lui apprendre à obéir aux signes de la main et au langage corporel. Il a ainsi pu intégrer les commandes de base telles que « couché », « assis » et « pas bouger ». Et lorsqu’on lève le pouce, par exemple, Rocco se voit signifier qu’il est « un bon garçon ».



Pour Sally Humphries, bénévole au refuge, « Rocco est un merveilleux exemple de la résilience des animaux et la preuve que vous pouvez certainement apprendre de nouveaux tours à un chien âgé ». Elle se dit persuadée qu’il fera « un excellent compagnon » pour une personne à la retraite ou qui travaille à domicile. Le quadrupède a, en effet, besoin de quelqu’un de disponible.

L’association espère trouver une famille aimante pour ce chien « extrêmement amical et adorable ».