Des bénévoles découvrent les chiots du refuge en liberté au petit matin, leur maman avait tout orchestré

Une scène aussi surprenante que touchante a récemment attendri les bénévoles d’un refuge américain. Une maman chien, visiblement nostalgique de ses moments passés avec ses petits, a organisé une escapade nocturne digne d’un véritable film d’aventure, avec, à la clé, 13 adorables complices à 4 pattes.

Récemment, les membres du personnel du refuge Greenville Humane Society, situé à Greenville en Caroline du Sud (Etats-Unis), ont eu droit à une scène inattendue en arrivant sur leur lieu de travail le matin.

Ils ont, en effet, constaté que 13 chiots gambadaient librement et en toute insouciance hors de la nurserie. Ils se demandaient comment les jeunes canidés avaient pu s’en échapper, mais ils ont vite découvert la réponse. L’instigatrice de cette évasion collective n’était autre que leur mère.



Greenville Humane Society / Facebook

La chienne, répondant au nom de Tupelo, avait achevé le sevrage de ses petits depuis peu. Peut-être s’était-elle sentie un peu seule et avait-elle ainsi envie de retrouver sa progéniture pendant la nuit. Mais alors, comment avait-elle réussi à ouvrir la porte de son box pour libérer les chiots ? Cela reste un mystère pour les bénévoles.



Greenville Humane Society / Facebook

“Elle a réussi à ouvrir la porte de la nurserie, à libérer ses 13 bébés et à s’offrir une promenade nocturne dans le refuge”, peut-on lire dans un post partagé sur la page Facebook de la Greenville Humane Society et relayé par The Dodo .

Fort heureusement, la petite escapade nocturne a été sans conséquence. Les chiots ont tous été retrouvés sains et saufs, et remis en sécurité.

“Il n'a pas fallu longtemps pour retrouver tous les chiots, s’est ainsi réjoui un membre de l’association de protection animale auprès de The Dodo. La plupart d'entre eux s'étaient affalés par terre pour dormir ou trottinaient joyeusement derrière leur mère.”

Un séjour en famille d’accueil pour se préparer à l’adoption

Quelques jours plus tard, Tupelo et les 13 petits évadés ont été confiés à différentes familles d’accueil. Ils apprennent ainsi les bases de la vie à la maison pour se préparer à l’adoption.

“Nous savons qu'ils doivent beaucoup se manquer, mais la douce Tupelo avait besoin d'un peu de solitude pour se remettre physiquement du sevrage de ses bébés”, indique l’association.

“Ses chiots se portent eux aussi à merveille dans leurs familles d'accueil, et dès qu'ils seront assez grands et forts pour être stérilisés et recevoir leurs premiers vaccins, ils partiront tous à l'adoption”, conclut la Greenville Humane Society.

A lire aussi : Terrorisée à l’idée de sortir, cette chienne a trouvé le courage de revivre grâce à ses frères et soeurs à 4 pattes (vidéo)



Greenville Humane Society / Facebook